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Каменский: ничего страшного в конфликте российских хоккеистов НХЛ Кузнецова и Малкина нет

Спорт
2 апреля, 13:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Пахомов

Малкин был удален до конца матча, судья не мог некоторое время проводить россиянина в раздевалку, так как он вступил в конфликт с Кузнецовым и перекидывался с ним взаимными оскорблениями

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Евгений Малкин

Евгений Малкин

© AP/Gene J. Puskar

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Ничего страшного в конфликте между нападающим "Питтсбурга" Евгением Малкиным и форвардом "Вашингтона" Евгением Кузнецовым, который случился в очном противостоянии команд, нет. Такое мнение ТАСС выразил бывший хоккеист "Баффало", обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

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В ночь на понедельник "Вашингтон" на выезде обыграл "Питтсбург" со счетом 3:1, Малкин и Кузнецов отметились результативными передачами. В конце третьего периода Малкин столкнулся с американским форвардом гостей Ти Джеем Оши, в результате чего Оши выронил клюшку из рук. Россиянин откинул клюшку соперника, спровоцировав стычку с американцем, и вследствие этого был наказан штрафом за грубость. На скамейке штрафников Малкин продолжил перепалку с игроками "Вашингтона" и был удален до конца матча, судья не мог некоторое время проводить россиянина в раздевалку, так как он вступил в конфликт с Кузнецовым и перекидывался с ним взаимными оскорблениями.

"Это хоккей, здесь все бывает, сегодня поссорились, а завтра помирятся, нередко бывает, что эмоции перехлестывают, - отметил Каменский. - В игре все выплескивают эмоции, но, думаю, после игры они пожали друг другу руки. Не думаю, что это должно сказаться на сборной, они взрослые люди и знают, что такое хоккей, что такое бывает. По собственному опыту могу сказать, что все бывало, потому что на льду отдаешься игре до конца, а после игры вместе идете ужинать в ресторан, каждый хочет выигрывать и у каждого свой характер и амбиции, ничего страшного в этом нет".

"Не имеет значения, россияне они оба или нет, есть две команды, которые хотят выиграть друг у друга, мы тоже в свое время играли большие матчи, но хоккей это одно, а нормальная жизнь - другое", - добавил он.

"Вашингтон" занимает третье место в Восточной конференции, набрав 101 очко в 79 матчах. "Питтсбург" идет пятым, в активе команды 96 очков в 80 встречах. Обе команда уже обеспечили себе участие в плей-офф.

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