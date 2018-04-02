Мутко: ФК "Зенит" надо сконцентрироваться на игре, и результат придет

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Санкт-петербургскому "Зениту" нужно прекратить искать причины неудач на стороне и сконцентрироваться на игре, и тогда результат придет. Впечатлениями от итогов тура чемпионата России по футболу с ТАСС поделился вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Зенит" в 2018 году добился в чемпионате ничьих с "Ахматом" и "Амкаром" (обе со счетом 0:0), а в воскресенье обыграл на выезде "Уфу" (2:1). Команда набрала в 23 турах 42 очка и располагается на четвертом месте в турнирной таблице, уступая "Локомотиву" (49 очка), "Спартаку" (47) и ЦСКА (44). Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини, возглавивший команду перед началом сезона, неоднократно отмечал после матчей, что ему не хватает игроков, отмечал ошибки судей и погодные условия. Так, после встречи в Уфе, которая прошла под снегопадом, итальянец назвал условия непригодными для игры и заявил, что игра больше походила на хоккей.

"Команда очень серьезно укомплектована, тренер там достаточно опытный, единственное, мне не нравится, когда люди ищут объяснения на стороне, а не в игре. Вот кто-то даже перефразировал песню Шнура "В Питере - пить". Главное - не ныть, и все встанет на свои места", - считает Мутко.

"Например, вчерашняя игра в Уфе. Бывают такие матчи и в Италии, и в Германии, и наша молодежная сборная недавно в таких условиях в Македонии играла. Кто мог подумать, что 1 апреля в Уфе будет снегопад, что из этого делать драму? Хочет в хоккей поиграть - пусть надевает коньки и следующий матч проводит так", - добавил он.

По мнению вице-премьера, хорошими примерами планомерной работы с командой являются "Уфа" Сергея Семака, казанский "Рубин" Курбана Бердыева и ЦСКА Виктора Гончаренко: "Посмотрите на "Рубин" сейчас: с каждой игрой все больше видно руку Бердыева - дисциплина, контроль мяча, потихонечку-потихонечку человек работает с командой. Это касается любого клуба и сборной: да, мы не говорим, что у нас выдающийся уровень игроков, но тогда на передний план выходит работа тренера, и мы должны это видеть - порядок, дисциплину. Посмотрите на Сергея Семака, на их второй тайм с "Зенитом", видно, что человек работает с командой спокойно и последовательно, с теми, кто у него есть, а можно выходить и говорить: снег помешал, не того мне купили, судья виноват, календарь не так сделали, смотреть на другие клубы и тешить себя этим. Если сосредоточиться на нужном, думаю, у "Зенита" все будет нормально, потенциал ведь огромный".

"Я всем клубам говорил: если уж вы сделали все вместе календарь, и быть надо всем вместе, - а у нас сейчас кому как выгодно. Если сосредоточиться на игре - все будет нормально. Дик Адвокат (тренер "Зенита" в 2006-2009 годах - прим. ТАСС) в сложные времена себе такого не позволял, он просто сидел вместе с командой и вкалывал. Допустим, Гончаренко в ЦСКА не рассказывает, что ему кого-то не купили, он работает с теми, кто есть и показывает прекрасный результат, единственный из российских клубов вышел в четвертьфинал Лиги Европы", - добавил он.

Всем надо еще раз изучить вопросы календаря и организации

Мутко поделился мнением о матче "Амкар" - "Локомотив" (2:1), который был сыгран в субботу на домашнем стадионе железнодорожников.

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) запретила пермскому клубу проводить игры на домашнем стадионе "Звезда" из-за плохого состояния искусственного газона, после чего команда сначала провела матч с "Арсеналом" в Саранске, а затем игру с "Локомотивом" в Москве. В заявлении на официальном сайте "Амкара" отмечалось, что одной из причин переноса встречи в Москву стали финансовые условия, предложенные пермякам со стороны железнодорожников - оплаченный перелет и выручка от билетной программы. В день игры РФПЛ выступила с заявлением, в котором отметила, что "Амкар" продолжит играть не на домашнем стадионе, пока не приведет в порядок газон, а со следующего сезона регламент не будет позволять проводить домашние матчи на поле соперника.

"Очень много говорится, много личных мнений, это, безусловно, правильно и здорово, что футбол вызывает много откликов, но надо понимать главное - лига проводит чемпионат. Мы понимаем, что мы - северная страна, что у нас бывают не самые лучшие условия, несмотря на формат проведения чемпионата. И участникам, и клубам, мне кажется, еще раз надо обсудить все эти вопросы - календаря, организации", - прокомментировал ситуацию Мутко.

Вице-премьер поддерживает решение лиги внести изменения в регламент. "Решение принято в рамках регламента, и я рад, что все домыслы ушли на второй план. Что касается заявления лиги (об изменении регламента), мы попросили ее, чтобы она разъяснила свою позицию, она должна быть разъяснена сразу же - клуб, у которого не готов стадион, по регламенту должен играть на резервном стадионе. "Амкар" принял решение исходя из экономических решений, но если мы исходим из того, что это каким-то образом нарушает спортивные принципы, норму надо убрать и сделать так, чтобы играли на резервном стадионе или на нейтральном поле, которое будет назначено самой лигой", - сказал он.

Мутко выразил надежду, что предстоящий чемпионат мира поможет отечественному футболу и в вопросе подготовки полей. "По итогам этого чемпионата и с учетом новых стадионов нам надо научиться готовить газоны, хотя понимаю, это крайне сложно, когда температура низкая. Но мы видим, что "Спартак" готовит поле, а "Ростов", хотя это и южный регион, не может. Очень надеюсь, что опыт постройки новых стадионов и те специалисты, которых мы привлекли, помогут и другим стадионам, и мы научимся более качественно готовить поля", - сказал вице-премьер.

Концовка чемпионата будет горячей

Мутко в целом доволен борьбой, которая разворачивается на финишном отрезке чемпионата. "Концовка чемпионата будет очень интересная и горячая, идет конкурентная борьба, у каждого свои задачи и внизу, и вверху. Может, "СКА-Хабаровск" (занимает последнее место с 13 очками, в 10 очках от 15-го места - прим. ТАСС) немного особняком стоит, но и им надо отдать должное - в каждом матче борются до конца, бьются за имя, честь, очки. Дополнительный стимул командам дает тот факт, что шесть мест будут давать право сыграть в еврокубках, тем более три места в Лиге чемпионов", - поделился впечатлениями вице-премьер.

"Юрий Палыч Семин [главный тренер "Локомотива"] - опытный тренер, и думаю, они разберутся, в чем проблема. Очень много футболистов сборной, после игр которой иногда и устают люди, иногда и с мотивацией проблемы. В целом, думаю, впереди еще много баталий. Интрига обострилась, и это самое главное", - отметил он.

В 25-м туре пройдут следующие матчи: "СКА-Хабаровск" - "Амкар", "Рубин" - "Ахмат", "Зенит" - "Краснодар", "Арсенал" - "Уфа" (все - 7 апреля), "Тосно" - "Урал", "Локомотив" - "Ростов", "Анжи" - "Спартак" (все - 8 апреля), ЦСКА - "Динамо" (9 апреля).