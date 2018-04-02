Мутко: РФПЛ стоит вновь рассмотреть вопрос с цветом мяча на матчах в снежную погоду

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) стоит вновь обсудить вопрос с цветом мячей во время матчей в снежную погоду. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Для матчей в снежную погоду РФПЛ использует мячи желтого цвета, что затрудняет просмотр игр по телевизору. В частности, желтый мяч был использован в воскресенье во время матча 24-го тура чемпионата страны "Уфа" - "Зенит".

"В целом, согласен [с тем, что желтый мяч затрудняет просмотр матча по телевизору]. Может, лиге действительно стоит еще раз рассмотреть этот вопрос, - отметил Мутко. - Здесь еще от ракурса зависит: моментами видно, моментами - не очень".

Президент РФПЛ Сергей Прядкин, ранее комментируя ситуацию, объяснил, что контракт с техническим спонсором чемпионата предполагает использование мячей только двух цветов - белого и желтого.