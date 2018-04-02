Все билеты на матчи полуфинала Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА в Москве проданы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Все билеты на два домашних матча московского ХК ЦСКА в полуфинальной серии Кубка Гагарина с петербургским СКА проданы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московской команды.

Игры пройдут 2 и 4 апреля в Ледовом дворце спорта ЦСКА им. В.М. Боброва, трибуны которого вмещают 5,6 тысяч зрителей.

"Все билеты на оба матча в Москве проданы", - сообщили в пресс-службе.

Первый матч полуфинальной серии в Москве начнется в понедельник в 19:30 мск. Счет в серии после двух игр в Санкт-Петербурге 1-1.