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Все билеты на матчи полуфинала Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА в Москве проданы

Спорт
2 апреля, 14:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Игры пройдут 2 и 4 апреля в Ледовом дворце спорта ЦСКА им. В.М. Боброва, трибуны которого вмещают 5,6 тысяч зрителей

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Болельщики ЦСКА

Болельщики ЦСКА

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Все билеты на два домашних матча московского ХК ЦСКА в полуфинальной серии Кубка Гагарина с петербургским СКА проданы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московской команды.

Игры пройдут 2 и 4 апреля в Ледовом дворце спорта ЦСКА им. В.М. Боброва, трибуны которого вмещают 5,6 тысяч зрителей.

"Все билеты на оба матча в Москве проданы", - сообщили в пресс-службе.

Первый матч полуфинальной серии в Москве начнется в понедельник в 19:30 мск. Счет в серии после двух игр в Санкт-Петербурге 1-1.

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