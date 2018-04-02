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Мутко: первый тестовый матч на "Екатеринбург-Арене" в целом вопросов не вызвал

Спорт
2 апреля, 14:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Вице-премьер отметил, что арена пока не готова была принять всех желающих

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"Екатеринбург-Арена"

"Екатеринбург-Арена"

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Первый тестовый матч на "Екатеринбург-Арене" в преддверии чемпионата мира по футболу не вызвал серьезных вопросов, остаются лишь нюансы. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, председатель координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира Виталий Мутко.

Первым тестовым матчем на реконструированной арене в Екатеринбурге стала встреча 24-го тура чемпионата страны "Урал" - "Рубин" (1:1), которая прошла в воскресенье.

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"В целом по организации, запуску, эвакуации вопросов нет, но остаются нюансы по работе в перерыве, наличию точек питания, возможности выйти со стадиона и вернуться. Завтра на координационном совете мы подробно рассмотрим итоги матча, а также подготовку к первым тестовым играм в Калининграде и Ростове-на-Дону", - рассказал Мутко.

Вице-премьер отметил, что арена пока не готова была принять всех желающих. "Надо еще раз сказать, что тестовых матчей будет три и последовательность заполнения будет поэтапная, возможно, мы не совсем это донесли, потому что комментарии возникают. Вчера мы не могли запустить больше двадцати тысяч - сразу тестировать полную заполняемость невозможно. И, конечно, очень важно, чтобы сами болельщики, например, по специальным телефонам давали оценку, очень важно собрать мнение болельщиков", - пояснил он.

"Хочу поздравить Екатеринбург, это очень важный для страны город, и стадион добавляет ему еще качества. Хочется пожелать "Уралу" поддержки болельщиков и экономической стабильности, надеюсь, что в будущем они будут бороться и за еврокубки", - также отметил Мутко.

Второй и третий тестовые матчи пройдут на "Екатеринбург- Арене" также в чемпионате страны - 15 апреля "Урал" сыграет с московским "Спартаком", 6 мая - с пермским "Амкаром". Перед игрой со "Спартаком" запланирована официальная церемония открытия стадиона. Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге состоятся матчи группового этапа турнира: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).

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