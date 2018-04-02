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Мутко призвал болельщиков вести себя спокойно на выезде в Лондон на матч "Арсенал" - ЦСКА

Спорт
2 апреля, 15:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Что касается самой игры, вице-премьер признался, что в нем борются тревога и оптимизм

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Болельщики, которые отправятся в Лондон на матч Лиги Европы между "Арсеналом" и московским ЦСКА, должны помнить, что они представляют страну-хозяйку предстоящего чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы между "Арсеналом" и ЦСКА пройдет в Лондоне в четверг, 5 апреля.

"Хочу пожелать нашим болельщикам спокойствия, хочется, чтобы ребята, которые туда поедут, помнили, что они представляют Россию, а мы являемся хозяйкой чемпионата мира. Надо понимать, что любые проблемы будут использоваться против нас", - отметил Мутко.

Что касается самой игры, Мутко признался, что в нем борются тревога и оптимизм. "Ожидания оптимистичные и тревожные, с другой стороны, и "Арсенал", по-моему, сейчас не блещет, нет той команды, которую мы привыкли наблюдать в прежние годы, с этим "Арсеналом" играть можно, - сказал Мутко. - Главное - здорово сыграть на выезде, и ЦСКА это умеет - опытнейшая защита, профессиональная и креативная полузащита, агрессивный "центрфорвард" Понтус Вернблум. Хочется просто пожелать им удачи".

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