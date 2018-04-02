Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: заострять внимание на поведении Смолова после замены в матче с "Анжи" не стоит

Спорт
2 апреля, 15:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Нецензурная речь форварда при замене попала в ТВ-трансляцию

Поделиться
Материал из 1 страницы
Федор Смолов

Федор Смолов

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Федор Смолов прекрасно осознает, что его поведение после замены в матче с "Анжи" не служит хорошим примером, так что заострять внимание на этой ситуации не стоит. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Смотрите также

СМИ: футболист "Краснодара" Смолов может перейти в "Вест Хэм" до начала ЧМ-2018

Смолов пошутил, что никто из футболистов сборной России не играл в матче с бразильцами

ФК "Краснодар" отправил в отставку Шалимова с поста главного тренера

"Краснодар" сыграл вничью с "Анжи" в матче чемпионата России по футболу

Смолов был заменен на 85-й минуте встречи, которая прошла в Краснодаре в воскресенье, счет на тот момент был 1:0 в пользу хозяев. В итоге матч завершился вничью - 1:1. Нецензурная речь форварда при замене попала в ТВ-трансляцию.

"Не думаю, что надо заострять на этом внимание, потому что он извинился. Федя - большой серьезный футболист, у которого к себе всегда максимальные требования, всегда жестко себя оценивает, думаю, именно эта неудовлетворенность собой и приводит его к таким выплескам. Но держаться все равно нужно, он - лидер российского футбола, на него равняются многие дети. Федор, думаю, все это прекрасно понимает", - прокомментировал ситуацию Мутко.

После матча Смолов извинился за свое поведение в Twitter.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Моряков с судна "Норд" заставляют признать себя гражданами Украины
2
СМИ: британская полиция изучает версию об отравленной гречке в деле Скрипалей
3
Актер сериала "Последний из Магикян" осужден на 22 года за изготовление детского порно
4
Ушаков: Трамп сам предложил Путину провести встречу в Вашингтоне
5
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
6
МЧС России восстановило хронологию первоначальных действий пожарных в ТЦ в Кемерове
7
На Ставрополье в багажнике машины обнаружили тело убитого полицейского
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости