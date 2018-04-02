Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фергюсон лишен титула временного чемпиона UFC после отказа от боя против Нурмагомедова

Спорт
2 апреля, 16:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Ранее стало известно о том, что Фергюсон получил травму ноги и выбыл из строя

Поделиться
Материал из 1 страницы
Тони Фергюсон

Тони Фергюсон

© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон лишен временного пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе после отказа от боя против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

Смотрите также

Тони Фергюсон завоевал титул "временного" чемпиона UFC в легком весе

СМИ: Макгрегор в сентябре может встретиться с победителем боя Нурмагомедов - Холлоуэй

Команда Нурмагомедова будет требовать боя с Фергюсоном после его восстановления

Ранее стало известно о том, что Фергюсон получил травму ноги и выбыл из строя. Позднее было объявлено, что его заменит американец Макс Холлоуэй.

"Да, все верно", - ответил Магомедов на соответствующий вопрос о временном титуле.

Нурмагомедов и Фергюсон в четвертый раз не могут провести поединок между собой. На кону в поединке Нурмагомедов - Холлоуэй будет стоять титул чемпиона UFC в легком весе.

В активе Фергюсона 23 победы и три поражения в ММА. На счету Нурмагомедова 25 побед и ни одного поражения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
2
СМИ: британская полиция изучает версию об отравленной гречке в деле Скрипалей
3
Ушаков: Трамп сам предложил Путину провести встречу в Вашингтоне
4
Южная Корея и "проклятие президентов"
5
В США заявили, что Трамп обсуждал с Путиным возможные места для встречи, включая Белый дом
6
РФ готовит ответ на решение США ввести пошлины на сталь и алюминий
7
Евгений Савченко: запоминается последнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости