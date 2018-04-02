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РФПЛ со следующего сезона будет использовать оранжевые мячи в снежную погоду

Спорт
2 апреля, 16:25 дата обновления: 2 апреля, 17:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

По словам президента Российской футбольной премьер-лиги Сергея Прядкина, уже 60 таких мячей было отправлено в Россию от компании Nike

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Глава РФПЛ Сергей Прядкин

Глава РФПЛ Сергей Прядкин

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) со следующего сезона будет использовать мячи оранжевого цвета в снежную погоду. Об этом журналистам сообщил президент лиги Сергей Прядкин на пресс-конференции по итогам 24-го тура чемпионата страны.

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"Технический спонсор, компания "Найк", со следующего сезона обязательно предоставит нам оранжевые мячи. Уже 60 мячей нам отправлены", - сообщил Прядкин.

Для матчей в снежную погоду РФПЛ использует мячи желтого цвета, что затрудняет просмотр игр по телевизору. В частности, желтый мяч был использован в воскресенье во время матча 24-го тура чемпионата страны "Уфа" - "Зенит". "Мы договорились, что мяч будет контрастным - либо ярко-оранжевым, либо красным", - отметил Прядкин.

Прядкин, ранее комментируя ситуацию, объяснил, что контракт с техническим спонсором чемпионата предполагает использование мячей только двух цветов - белого и желтого. Вице-премьер РФ Виталий Мутко посоветовал лиге вновь обсудить вопрос с цветом мячей во время матчей в снежную погоду.

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