РФПЛ со следующего сезона будет использовать оранжевые мячи в снежную погоду

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) со следующего сезона будет использовать мячи оранжевого цвета в снежную погоду. Об этом журналистам сообщил президент лиги Сергей Прядкин на пресс-конференции по итогам 24-го тура чемпионата страны.

"Технический спонсор, компания "Найк", со следующего сезона обязательно предоставит нам оранжевые мячи. Уже 60 мячей нам отправлены", - сообщил Прядкин.

Для матчей в снежную погоду РФПЛ использует мячи желтого цвета, что затрудняет просмотр игр по телевизору. В частности, желтый мяч был использован в воскресенье во время матча 24-го тура чемпионата страны "Уфа" - "Зенит". "Мы договорились, что мяч будет контрастным - либо ярко-оранжевым, либо красным", - отметил Прядкин.

Прядкин, ранее комментируя ситуацию, объяснил, что контракт с техническим спонсором чемпионата предполагает использование мячей только двух цветов - белого и желтого. Вице-премьер РФ Виталий Мутко посоветовал лиге вновь обсудить вопрос с цветом мячей во время матчей в снежную погоду.