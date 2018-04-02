Германов назначен президентом хоккейного клуба "Северсталь"

ТАСС, 2 апреля. Вадим Германов занял должность президента череповецкого хоккейного клуба "Северсталь". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вадим Германов занял должность президента ХК «Северсталь»



Генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ЧерМК будет руководить наблюдательным советом клуба. Он сменил на этом посту Александр Николаевича Кряталова. pic.twitter.com/OJA0yOFFZO — HC Severstal (@severstalclub) 2 апреля 2018 г.

Германов сменил на этом посту Александра Кряталова, который занимал его с 2016 года. Германов также возглавит наблюдательный совет клуба.

В прошедшем сезоне "Северсталь" заняла восьмое место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В первом раунде плей-офф "Северсталь" проиграла петербургскому СКА со счетом 0-4 в серии.

Германов является генеральным директором дивизиона "Северсталь Российская сталь" и Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК).