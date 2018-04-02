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Германов назначен президентом хоккейного клуба "Северсталь"

Спорт
2 апреля, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Функционер также возглавит наблюдательный совет клуба

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Материал из 1 страницы
Хоккеисты "Северстали"

Хоккеисты "Северстали"

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 2 апреля. Вадим Германов занял должность президента череповецкого хоккейного клуба "Северсталь". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Германов сменил на этом посту Александра Кряталова, который занимал его с 2016 года. Германов также возглавит наблюдательный совет клуба.

В прошедшем сезоне "Северсталь" заняла восьмое место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В первом раунде плей-офф "Северсталь" проиграла петербургскому СКА со счетом 0-4 в серии.

Германов является генеральным директором дивизиона "Северсталь Российская сталь" и Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК).

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