Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФК "Тосно" уведомил РФПЛ о проведении матча с "Уралом" на стадионе "Петровский"

Спорт
2 апреля, 16:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Все остальные клубы также проведут матчи на ранее объявленных аренах

Поделиться
Материал из 1 страницы
Спортивный директор Российской футбольной премьер-лиги Виктор Пышкин

Спортивный директор Российской футбольной премьер-лиги Виктор Пышкин

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Клуб "Тосно" из Ленинградской области проведет матч 25-го тура чемпионата России по футболу с екатеринбургским "Уралом" на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил спортивный директор Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Виктор Пышкин.

Смотрите также

Вратарь "Тосно" Юрченко назвал "Спартак" топ-клубом, на который надо равняться

Федун: проблемы в игре "Спартака" в матче с "Тосно" могли быть из-за молчания фанатов

"Спартак" обыграл "Тосно" в матче РФПЛ и сократил отрыв от "Локомотива" до двух очков

"Тосно", который выступает в премьер-лиге с текущего сезона, проводит домашние матчи на "Петровском", однако последний из них - с казанским "Рубином" 10 марта в 22-м туре - перенес на арену в Саранск. Как объяснил Матюшенко, сделано это было с целью поберечь газон на "Петровском" в связи с холодной погодой.

"Лига получила письмо от "Тосно". Команды сыграют на стадионе "Петровский". Все остальные клубы также проведут матчи на ранее объявленных аренах", - сообщил Пышкин.

Согласно регламенту соревнований, "Тосно" обязан уведомить лигу о месте проведения встречи не позднее чем за семь дней до начала игры. Матч назначен на 8 апреля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
2
СМИ: британская полиция изучает версию об отравленной гречке в деле Скрипалей
3
Ушаков: Трамп сам предложил Путину провести встречу в Вашингтоне
4
Южная Корея и "проклятие президентов"
5
В США заявили, что Трамп обсуждал с Путиным возможные места для встречи, включая Белый дом
6
РФ готовит ответ на решение США ввести пошлины на сталь и алюминий
7
Евгений Савченко: запоминается последнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости