ФК "Тосно" уведомил РФПЛ о проведении матча с "Уралом" на стадионе "Петровский"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Клуб "Тосно" из Ленинградской области проведет матч 25-го тура чемпионата России по футболу с екатеринбургским "Уралом" на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил спортивный директор Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Виктор Пышкин.

"Тосно", который выступает в премьер-лиге с текущего сезона, проводит домашние матчи на "Петровском", однако последний из них - с казанским "Рубином" 10 марта в 22-м туре - перенес на арену в Саранск. Как объяснил Матюшенко, сделано это было с целью поберечь газон на "Петровском" в связи с холодной погодой.

"Лига получила письмо от "Тосно". Команды сыграют на стадионе "Петровский". Все остальные клубы также проведут матчи на ранее объявленных аренах", - сообщил Пышкин.

Согласно регламенту соревнований, "Тосно" обязан уведомить лигу о месте проведения встречи не позднее чем за семь дней до начала игры. Матч назначен на 8 апреля.