РФПЛ осталась довольна первым тестовым матчем на "Екатеринбург-Арене"

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) в целом осталась довольна первым тестовым матчем на "Екатеринбург-Арене". Об этом рассказал журналистам директор по безопасности и работе с болельщиками лиги Александр Мейтин на пресс- конференции по итогам 24-го тура чемпионата страны.

Первым тестовым матчем на реконструированной арене в Екатеринбурге стала встреча 24-го тура чемпионата России между "Уралом" и "Рубином" (1:1), которая прошла в воскресенье.

"Присутствовало более 18 тысяч человек, но мы искусственно ограничили количество зрителей, иначе было бы 35 тысяч. Было горячие питание, посмотрели, где можно поставить дополнительные точки, после матча поразило то, как люди быстро покинули стадион. Чаша была пуста через четыре минуты, а уже через шесть минут опустела вся территория стадиона. Конечно, технические нюансы остаются, но в целом мы остались довольны", - заявил Мейтин.

Второй и третий тестовые матчи пройдут на "Екатеринбург-Арене" также в чемпионате страны - 15 апреля "Урал" сыграет с московским "Спартаком", 6 мая - с пермским "Амкаром". Перед игрой со "Спартаком" запланирована официальная церемония открытия стадиона.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге состоятся матчи группового этапа турнира: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).