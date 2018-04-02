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Билеты на матч "Урал" - "Спартак" будут продаваться на все трибуны "Екатеринбург-Арены"

Спорт
2 апреля, 17:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Как ранее ТАСС рассказали в пресс-службе "Урала", согласно данным на 28 марта было продано около 20 тысяч билетов на этот матч

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Директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги Александр Мейтин

Директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги Александр Мейтин

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Билеты на матч 26-го тура чемпионата России между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" будут продаваться на все трибуны "Екатеринбург-Арены". Об этом журналистам сообщил директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин.

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Президент ФК "Урал" отметил хорошее качество поля на стадионе "Екатеринбург-Арена"

Первая игра на обновленном стадионе в Екатеринбурге состоялась 1 апреля, в рамках 24-го тура чемпионата России местный "Урал" сыграл вничью с казанским "Рубином" (1:1). Эта встреча стала первой тестовой игрой для открывшейся после реконструкции арены, билеты на нее продавались частично. Официальное открытие стадиона пройдет 15 апреля на матче 26-го тура чемпионата со "Спартаком".

"На матче "Урал" - "Спартак" будут использованы все 35 тысяч мест", - сказал Мейтин.

Как ранее ТАСС рассказали в пресс-службе "Урала", согласно данным на 28 марта было продано около 20 тысяч билетов на матч "Урал" - "Спартак". Всего стадион "Екатеринбург-Арена", введенный в эксплуатацию в конце февраля, вмещает 35 тыс. зрителей. После завершения чемпионата мира вместимость арены будет снижена до 23 тыс. человек.

Мировое первенство пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Во время турнира в Екатеринбурге пройдут матчи Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).

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