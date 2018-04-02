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Выборы президента Федерации сноуборда России состоятся 12 апреля

Спорт
2 апреля, 18:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Российские сноубордисты на Играх в Южной Корее не сумели завоевать медали

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Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Отчетно-выборная конференция Федерации сноуборда России пройдет 12 апреля. Об этом ТАСС сообщил действующий глава организации Денис Тихомиров, который будет переизбираться на новый срок.

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Отчетно-выборные конференции общероссийских спортивных федераций должны пройти в течение полугода после окончания Олимпийских игр. Зимние Игры в Пхёнчхане завершились 25 февраля.

"Конференция пройдет 12 апреля", - сообщил Тихомиров.

Российские сноубордисты на Играх в Южной Корее не сумели завоевать медали.

Россиянка Екатерина Тудегешева заняла первое место в зачете Кубка мира в параллельном слаломе.

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