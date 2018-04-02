Владислав Третьяк будет единственным кандидатом на выборах президента ФХР

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк будет единственным кандидатом на предстоящих выборах главы организации. Об этом он заявил ТАСС.

Отчетно-выборная конференция, на которой будет избран президент федерации, пройдет 12 апреля. Понедельник был последним днем подачи заявок от кандидатов.

"Я подал заявку на участие в выборах, больше никто этого не сделал, так что буду единственным кандидатом. Меня выдвинули порядка 13-14 региональных федераций, практически все", - сказал 65-летний Третьяк.

Третьяк занимает пост президента ФХР с 2006 года. Трехкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, депутат Госдумы два раза переизбирался на пост главы ФХР. За время его руководства российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами (2018) и четырежды выиграли чемпионат мира (2008, 2009, 2012, 2014).