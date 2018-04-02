ЦСКА победил УНИКС в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл казанский УНИКС со счетом 80:63 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча стал центровой ЦСКА Отелло Хантер, набравший 14 очков. В составе УНИКСа больше всего очков набрали атакующий защитник Трент Локетт и тяжелый форвард Морис Ндур (по 13).

Благодаря победе над УНИКСом, которая стала 18-й для московского клуба в нынешнем сезоне, ЦСКА вышел на первое место в турнирной таблице. УНИКС занимает второе место, потерпев второе поражение в 17 матчах.

В следующем матче 8 апреля УНИКС примет эстонский ВЭФ, 9 апреля ЦСКА сыграет в гостях с "Нижним Новгородом".