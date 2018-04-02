Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦСКА победил УНИКС в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу

Спорт
2 апреля, 21:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Самым результативным игроком матча стал центровой ЦСКА Отелло Хантер, набравший 14 очков

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл казанский УНИКС со счетом 80:63 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча стал центровой ЦСКА Отелло Хантер, набравший 14 очков. В составе УНИКСа больше всего очков набрали атакующий защитник Трент Локетт и тяжелый форвард Морис Ндур (по 13).

Благодаря победе над УНИКСом, которая стала 18-й для московского клуба в нынешнем сезоне, ЦСКА вышел на первое место в турнирной таблице. УНИКС занимает второе место, потерпев второе поражение в 17 матчах.

В следующем матче 8 апреля УНИКС примет эстонский ВЭФ, 9 апреля ЦСКА сыграет в гостях с "Нижним Новгородом".

Смотрите также

Баскетболист УНИКСа Смит стал самым ценным игроком марта в Единой лиге ВТБ

УНИКС победил "Химки" в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу

"Жальгирис" прервал шестиматчевую победную серию ЦСКА в Евролиге

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Дагестане после перевода Каспийской флотилии может появиться военно-морской вуз
2
МИД Армении: среди пострадавших при взрыве в Ереване есть граждане РФ и Ирана
3
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
4
СК считает короткое замыкание вероятной причиной пожара в "Зимней вишне" в Кемерове
5
Источник: моряков с судна "Норд" заставляют признать себя гражданами Украины
6
Площадь пожара в жилом доме в Сочи возросла до 600 кв. м
7
Евгений Савченко: запоминается последнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости