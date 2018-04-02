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СКА победил ЦСКА в третьем матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ

Спорт
2 апреля, 22:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Встреча в Москве завершилась со счетом 5:2 в пользу клуба из Санкт-Петербурга

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Хоккеисты СКА

Хоккеисты СКА

© Елена Руско/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Петербургский СКА обыграл столичный ЦСКА со счетом 5:2 в третьем матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел в Москве.

За ЦСКА шайбы забросили Кирилл Петров (18-я минута) и Михаил Григоренко (33). В составе СКА отличились Патрик Торесен (17), Ярно Коскиранта (20), Патрик Херсли (22), Никита Гусев (24) и Александр Барабанов (58). Игроки СКА удалялись четыре раза, хоккеисты ЦСКА - семь раз, в том числе дважды за нарушение численного состава.

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Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 4 апреля в Москве.

ЦСКА и СКА встречаются в розыгрышах Кубка Гагарина пятый раз, впервые это произошло в первом раунде плей-офф сезона-2011/12. В том розыгрыше СКА, заняв первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, одолел москвичей в серии до четырех побед со счетом 4-1. В первом раунде розыгрыша плей-офф сезона-2013/14 СКА снова обыграл ЦСКА (4-0), но уже на следующей стадии уступил ярославскому "Локомотиву" (2-4).

Год спустя команды встретились уже в полуфинале Кубка Гагарина. ЦСКА, выигравший регулярный чемпионат и ставший чемпионом России, лидировал в серии со счетом 3-0. Однако СКА выиграл четыре матча подряд и стал первой командой в КХЛ, которой удалось отыграться со счета 0-3 в серии плей-офф. В финале СКА переиграл казанский "Ак Барс" (4-1) и впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина.

В сезоне-2015/16 клубы снова встретились в полуфинальной серии плей-офф КХЛ, столичной команде удалось взять реванш (4-0), однако в финале ЦСКА в семи матчах уступил магнитогорскому "Металлургу". В нынешнем сезоне клубы встречались дважды в рамках регулярного чемпионата, оба раза победу одержал СКА (5:2, 4:2).

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