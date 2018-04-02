Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мусаев будет исполнять обязанности главного тренера ФК "Краснодар"

Спорт
2 апреля, 22:14 дата обновления: 2 апреля, 23:06 UTC+3

Владелец клуба Сергей Галицкий заявил, что специалист официально возглавит краснодарскую команду, когда получит необходимую для этого тренерскую лицензию

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты "Краснодара"

Футболисты "Краснодара"

© Виталий Тимкив/ТАСС

ТАСС, 2 апреля. Мурад Мусаев будет исполнять обязанности главного тренера футбольного клуба "Краснодар" в течение ближайшего месяца, официально специалист возглавит команду в следующем сезоне, когда получит соответствующую тренерскую лицензию. Об этом в эфире телеканала "Наш футбол" сообщил владелец клуба Сергей Галицкий.

В понедельник было объявлено, что Игорь Шалимов был отправлен в отставку с поста главного тренера "Краснодара".

Смотрите также

ФК "Краснодар" отправил в отставку Шалимова с поста главного тренера

"Краснодар" сыграл вничью с "Анжи" в матче чемпионата России по футболу

СМИ: футболист "Краснодара" Смолов может перейти в "Вест Хэм" до начала ЧМ-2018

"Уфа" обыграла "Краснодар" в матче чемпионата России по футболу

Галицкий отметил, что Мусаев полноценно возглавит клуб со следующего сезона, когда получит соответствующую тренерскую лицензию. После месяца работы Мусаева в текущем сезоне исполнять обязанности главного тренера будет Олег Фоменко.

"Мы настроены на академию нашего клуба, поэтому команду в следующем сезоне возглавит Мурад Мусаев, он работает с молодежной командой ["Краснодара"] семь лет, работал с разными возрастами. Я убежден, что мы должны доверять российским тренерам. Сейчас у него будет шесть игр до предсезонной подготовки для знакомства с командой, правда, есть проблема с тренерской лицензией, он на месяц всего будет назначен, потому что не имеет категории, поэтому главным тренером будет Олег Фоменко, он имеет лицензию. Мусаев будет учиться и получит лицензию к старту следующего чемпионата", - сказал Галицкий.

Решение об отставке Шалимова далось нелегко

Галицкий также заявил, что решение отправить в отставку Шалимова было для него непростым. "Сейчас все хотят кубков, а нам тяжело играть в наш футбол, ведь мы хотим играть первым номером, но всем проще убегать в свободное пространство, чем созидать. Руководство клуба разделяет с Шалимовым ответственность за то, что произошло, ведь где-то селекция тоже не была фантастической, мы не дали ему нужного материала для работы", - рассказал Галицкий.

"Какая-то часть эмоций при принятии решения присутствовала, а эта серия добавила негатива, мы вынуждены были принять это решение. Раньше я находил объяснение нашим результатам, ведь из Лиги Европы мы вылетели, когда не играл Павел Мамаев, а Федор Смолов только начинал после травмы, а четыре поражения подряд бывают у всех, тем более потом мы были близки ко второму месту... Болельщики важны для нас, а я испытывал давление и защищал Шалимова весь год. Но сейчас я должен согласиться, что ему нужна пауза, он многое сделал для "Краснодара", были фантастические матчи, которые наши болельщики будут помнить всю жизнь", - заявил Галицкий.

В турнирной таблице чемпионата России "Краснодар" после 24 туров занимает пятое место, набрав 41 очко. "Краснодару" осталось провести шесть матчей в чемпионате России: против "Зенита" (7 апреля), "Арсенала" (14 апреля), ЦСКА (22 апреля), "Локомотива" (30 апреля), "СКА-Хабаровска" (5 мая), "Рубина" (13 мая).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Дагестане после перевода Каспийской флотилии может появиться военно-морской вуз
2
МИД Армении: среди пострадавших при взрыве в Ереване есть граждане РФ и Ирана
3
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
4
СК считает короткое замыкание вероятной причиной пожара в "Зимней вишне" в Кемерове
5
Источник: моряков с судна "Норд" заставляют признать себя гражданами Украины
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
Площадь пожара в жилом доме в Сочи возросла до 600 кв. м
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости