Александр Медведев считает, что скучных игр в серии плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА не будет

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Все матчи серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между петербургским СКА и московским ЦСКА будут интересными. Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров СКА Александр Медведев.

В понедельник в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина СКА в гостях победил ЦСКА со счетом 5:2 и вышел вперед в серии (2-1).

"Очень интересный матч, - отметил Медведев. - Команды имели шансы забить, но объективно атака СКА оказалась более разнообразной. Можно и за четыре игры получить очень много хороших матчей, а можно и семь скучных получить. Здесь скучных не будет".

Следующий матч между командами пройдет 4 апреля в Москве.