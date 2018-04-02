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Александр Медведев считает, что скучных игр в серии плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА не будет

Спорт
2 апреля, 22:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В понедельник в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина СКА в гостях победил московский клуб со счетом 5:2

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Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев

Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Все матчи серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между петербургским СКА и московским ЦСКА будут интересными. Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров СКА Александр Медведев.

В понедельник в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина СКА в гостях победил ЦСКА со счетом 5:2 и вышел вперед в серии (2-1).

"Очень интересный матч, - отметил Медведев. - Команды имели шансы забить, но объективно атака СКА оказалась более разнообразной. Можно и за четыре игры получить очень много хороших матчей, а можно и семь скучных получить. Здесь скучных не будет".

Следующий матч между командами пройдет 4 апреля в Москве.

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