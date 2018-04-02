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Кущенко: ЦСКА заслуженно победил УНИКС в Единой лиге ВТБ, показав свой класс

Спорт
2 апреля, 23:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

По мнению президента лиги, игра была сделана в первые две четверти

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Сергей Кущенко

Сергей Кущенко

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА заслуженно победили УНИКС в центральном матче тура Единой лиги ВТБ, показав свой класс. Такое мнение журналистам высказал президент лиги Сергей Кущенко.

ЦСКА обыграл казанский УНИКС со счетом 80:63 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Благодаря этой победе, которая стала 18-й для московского клуба в нынешнем сезоне, ЦСКА вышел на первое место в турнирной таблице. УНИКС занимает второе место, потерпев второе поражение в 17 матчах.

"Баскетболисты ЦСКА уверенно победили, продемонстрировав свой класс, - сказал Кущенко. - Пожалуй, игра была сделана уже в первые две четверти. УНИКС в концовке нащупал ритм, но было уже поздно".

В следующем матче УНИКС 5 апреля сыграет в гостях с саратовским "Автодором", ЦСКА 9 апреля также на выезде встретится с "Нижним Новгородом".

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