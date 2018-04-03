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Испанский футбольный вратарь Касильяс провел 1000-й матч в карьере

Спорт
3 апреля, 1:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

В юбилейном для голкипера матче "Порту" проиграл "Белененсешу" со счетом 0:2

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Икер Касильяс

Икер Касильяс

© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 3 апреля. Чемпион мира и Европы по футболу испанский вратарь "Порту" Икер Касильяс провел 1000-й матч в профессиональной карьере. Об этом сообщает газета El Mundo.

В юбилейном для 36-летнего голкипера матче "Порту" в гостях уступил "Белененсешу" со счетом 0:2. После 28 туров чемпионата Португалии "Порту" занимает второе место в турнирной таблице, на одно очко отставая от лиссабонской "Бенфики".

Касильяс перешел в "Порту" в 2015 году из испанского "Реала", воспитанником которого он является. В составе мадридского клуба он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка страны, четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, обладателем Межконтинентального кубка, победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Испании выиграл чемпионат мира (2010) и дважды чемпионат Европы (2008, 2012).

Свой первый матч за основную команду "Реала" Касильяс провел 12 сентября 1999 года - против "Атлетика" из Бильбао в чемпионате Испании. Всего в составе "Реала" на его счету 725 матчей, за сборную Испании - 167 игр, за "Порту" - 108.

Среди действующих футболистов Касильяс занимает третье место по количеству проведенных матчей, уступая 40-летнему вратарю туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону (1043) и 41-летнему полузащитнику "Брюгге" Тимми Симонсу (1016). Рекорд принадлежит бывшему вратарю сборной Англии Питеру Шилтону (1377).

Ранее было объявлено, что Касильяс покинет "Порту" после окончания текущего сезона.

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