Футболист тульского "Арсенала" Дзюба готов заплатить €120 тысяч, чтобы сыграть с "Зенитом"

ТАСС, 3 апреля. Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба готов заплатить €120 тысяч, чтобы принять участие в матче чемпионата России по футболу с петербургским "Зенитом". Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

Дзюба в конце января на правах аренды перешел в тульский "Арсенал" из "Зенита". В соглашении между клубами есть пункт, согласно которому "Арсенал" должен будет заплатить штраф в €120 тысяч, если Дзюба сыграет в матче с "Зенитом".

"Если никто не будет против этого, то я заплачу из своего кармана, чтобы сыграть", - сказал он.

Матч 27-го тура чемпионата России состоится в Туле 22 апреля.