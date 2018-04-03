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Футболист тульского "Арсенала" Дзюба готов заплатить €120 тысяч, чтобы сыграть с "Зенитом"

Спорт
3 апреля, 2:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Договор аренды между клубами предусматривает возможность участия футболиста в матче, но в этом случае "Арсенал" должен будет заплатить штраф в €120 тысяч

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

© ФК "Зенит"/ТАСС

ТАСС, 3 апреля. Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба готов заплатить €120 тысяч, чтобы принять участие в матче чемпионата России по футболу с петербургским "Зенитом". Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

Дзюба в конце января на правах аренды перешел в тульский "Арсенал" из "Зенита". В соглашении между клубами есть пункт, согласно которому "Арсенал" должен будет заплатить штраф в €120 тысяч, если Дзюба сыграет в матче с "Зенитом".

"Если никто не будет против этого, то я заплачу из своего кармана, чтобы сыграть", - сказал он.

Матч 27-го тура чемпионата России состоится в Туле 22 апреля.

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