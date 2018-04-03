Шайба Дадонова помогла "Флориде" победить "Каролину" в матче НХЛ

ТАСС, 3 апреля. "Флорида" обыграла "Каролину" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Маккензи Уигар (5-я минута), Евгений Дадонов (20) и Алекс Петрович (53). У гостей шайбы на счету Тревора ван Римсдайка (4) и Дерека Райна (34).

На счету российского нападающего теперь 61 очко (27 шайб + 34 передачи) в 70 матчах сезона.

"Who's your Dadonov?" -Evgenii Dadonov, probably. #CARvsFLA #Ford4Autism pic.twitter.com/ZbVsyJkpzn — Florida Panthers (@FlaPanthers) 3 апреля 2018 г.

"Флорида" занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 88 очков после 78 матчей. "Каролина" располагается строчкой ниже, в активе команды 81 очко после 80 игр.

Следующий матч "Флорида" проведет дома против "Нэшвилла" 4 апреля. "Каролина" 6 апреля встретится на выезде с "Филадельфией".

В другом матче дня "Торонто" на домашней площадке победил "Баффало" со счетом 5:2. Российский защитник хозяев Никита Зайцев результативными действиями не отметился.