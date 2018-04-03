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Дворкович: "Самара-Арена" должна быть введена в строй к 25 апреля

Спорт
3 апреля, 6:49 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, апреля. /ТАСС

Первый тестовый матч на стадионе, который примет матчи чемпионата мира 2018 года, состоится 28 апреля

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Стадион "Самара-Арена"

Стадион "Самара-Арена"

© Егор Алеев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Стадион в Самаре, реконструируемый к чемпионату мира по футболу, должен быть введен в строй к 25 апреля. Об этом сообщил журналистам вице-премьер, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, который с рабочей поездкой находится в Екатеринбурге.

"Что касается Самары, то известно, что по графикам сдвижка произошла. По обновленному графику стадион должен быть введен в строй к 25 апреля, и 28 апреля состоится тестовый матч. Все работы технические в графике, единственный вопрос - это плюсовые температуры для укладки и прошивки газона, поэтому если повезет с травой, то все будет в порядке - все остальные работы будут завершены", - сказал Дворкович.

Стадион, который вмещает почти 45 тыс. зрителей, примет шесть матчей чемпионата мира в России - встречи группового этапа Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания - Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала турнира. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

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