Дворкович: "Самара-Арена" должна быть введена в строй к 25 апреля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Стадион в Самаре, реконструируемый к чемпионату мира по футболу, должен быть введен в строй к 25 апреля. Об этом сообщил журналистам вице-премьер, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, который с рабочей поездкой находится в Екатеринбурге.

"Что касается Самары, то известно, что по графикам сдвижка произошла. По обновленному графику стадион должен быть введен в строй к 25 апреля, и 28 апреля состоится тестовый матч. Все работы технические в графике, единственный вопрос - это плюсовые температуры для укладки и прошивки газона, поэтому если повезет с травой, то все будет в порядке - все остальные работы будут завершены", - сказал Дворкович.

Стадион, который вмещает почти 45 тыс. зрителей, примет шесть матчей чемпионата мира в России - встречи группового этапа Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания - Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала турнира. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.