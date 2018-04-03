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Дворкович: единая модель управления стадионами после ЧМ-2018 вряд ли будет введена

Спорт
3 апреля, 7:13 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, апреля. /ТАСС

Председатель оргкомитета "Россия-2018" отметил, что стадионы находятся в разных условиях

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Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович не уверен, что в стране будет введена единая модель управления стадионами после завершения чемпионата мира по футболу. Об этом Дворкович во вторник сообщил журналистам во время рабочей поездки в Екатеринбург.

"Я не думаю, что это будет единая модель - команды и стадионы находятся в разных условиях. Есть лидеры нашего чемпионата, которые обладают своими аренами, кто-то с помощью партнеров управляет стадионами, и не думаю, что им нужна другая модель (управления). Есть новые стадионы, где клубы находятся в премьер-лиге и ситуация относительно нормальная, зрители есть. Есть команды, не входящие в премьер-лигу, там заполняемость стадионов намного меньше и проблем, конечно, с этим там гораздо больше, а там без поддержки федерального уровня не обойтись", - сказал Дворкович, не уточнив какого уровня может быть федеральная поддержка для таких стадионов.

По его словам, данный вопрос сейчас прорабатывается. "Данным вопросом занимается Виталий Леонтьевич Мутко, я занимаюсь только чемпионатом мира. Тем не менее, знаю, что ведутся консультации с регионами, данный вопрос прорабатывается", - добавил Дворкович.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

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