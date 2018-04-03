"Сан-Хосе" и "Миннесота" вышли в плей-офф НХЛ

ТАСС, 3 апреля. "Лос-Анджелес" одержал победу над "Колорадо" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Торри Митчелл (10-я минута), Дастин Браун (13) и Кайл Клиффорд (42). У гостей отличился Александер Керфут (25).

"Лос-Анджелес" занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе, которое позволяет выйти в плей-офф. В активе команды 96 очков в 80 матчах. "Колорадо", набрав 93 очка, расположился на четвертой позиции в Центральном дивизионе. Команда, занявшая четвертое место в дивизионе, не получает место в матчах на вылет, при этом "Колорадо" на данный момент входит в число двух клубов Западной конференции наряду с "Анахаймом", которые могут выйти в плей-офф через wild card. "Колорадо" на одно очко опережает "Сент-Луис", который имеет один матч в запасе.

Благодаря поражению "Колорадо" место в плей-офф себе обеспечили "Сан-Хосе" и "Миннесота". "Сан-Хосе" занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 98 очков в 79 играх. "Миннесота" идет третьей в Центральном дивизионе, в активе команды 98 очков в 79 встречах. "Сан-Хосе" третий сезон подряд выходит в плей-офф, "Миннесота" - четвертый.

"Лос-Анджелесу" осталось провести два матча в регулярном чемпионате. В ночь на 6 апреля калифорнийцы дома сыграют с "Миннесотой", а через два дня также на своем льду примут "Даллас", который ранее уже потерял шансы на выход в плей-офф. "Колорадо" также осталось сыграть два матча. В ночь на 6 апреля команда на выезде сыграет с "Сан-Хосе", а 8 апреля дома примет "Сент-Луис".