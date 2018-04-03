Александр Медведев считает, что перекрестного плей-офф в следующем сезоне КХЛ не будет

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Перекрестного плей-офф в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2018/19 не будет. Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров лиги Александр Медведев.

На совете директоров КХЛ 28 марта ЦСКА предложил ввести со следующего сезона перекрестный плей-офф с третьего раунда Кубка Гагарина. Из-за этого в финале могли бы встретиться клубы из одной конференции.

"Думаю, что никакого перекрестного плей-офф не будет. Надо думать, чтобы вся наша страна могла смотреть финал Кубка Гагарина и болеть за Восток и Запад", - считает Медведев.

На заседании руководителей КХЛ также было принято решение о том, что тольяттинская "Лада" и ханты-мансийская "Югра" не примут участие в турнире в следующем сезоне. Ранее Медведев предлагал объединить некоторые клубы лиги, чтобы избежать исключения. "Эта идея не встретила поддержки", - рассказал функционер.

"Сказав А, нельзя было не говорить Б, потому что по объективным многофакторным критериям эти два клуба оказались в конце списка, - продолжил собеседник ТАСС. - Но, как показал пример новокузнецкого "Металлурга", на этом хоккейная жизнь не заканчивается. На каждом четвертьфинале ВХЛ (Высшей хоккейной лиги) с его участием было больше четырех тысяч зрителей и на молодежку стали больше ходить. Может быть, мы увидим реорганизацию ВХЛ, чтобы поднять ее престиж".

Матчи 7 сентября

Также на совещании совета директоров КХЛ было принято решение впервые за последние годы проводить матчи 7 сентября, но без участия ярославского "Локомотива". В этот день в 2011 году самолет с хоккеистами "Локомотива", вылетавшими на первый матч чемпионата в Минск, потерпел крушение. В авиакатастрофе погибли 44 человека, включая 26 хоккеистов. С тех пор лига не проводила матчи 7 сентября.

"Дань памяти можно отдавать по-разному. Был период, когда в этот день матчи не игрались. Но после обсуждения с "Локомотивом" было принято решение, что клуб в этот день играть не будет. А команды, которые выйдут на лед, публично под камерами и при зрителях вспомнят наш любимый и знаменитый клуб "Локомотив", - рассказал Медведев.