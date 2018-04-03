Решение по тренеру ХК "Салават Юлаев" Вестерлунду будет принято ближайшие дни

УФА, 3 апреля. /ТАСС/. Решение о продолжении работы главного тренера уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" Эркки Вестерлунда будет принято в ближайшие несколько дней. Об этом сообщил журналистам во вторник глава Башкирии Рустэм Хамитов.

В этом сезоне уфимский клуб дошел до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступил в серии челябинскому "Трактору" (3-4).

"Конечно, как истинный болельщик, я могу сказать, что мы недовольны тем, как во втором круге [розыгрыша Кубка Гагарина] "Салават Юлаев" завершил свое выступление. Мы надеялись на то, что финал конференции - это минимум, который должна достичь наша команда. Поэтому в целом можно поставить слабенькую троечку за результаты в этом году", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

По словам Хамитова, исходя из этого, будет перенастройка в команде. "Сегодня обсуждаются вопросы о будущей работе действующего главного тренера, в ближайшие буквально день- два решение будет принято. Кроме того, уже пять игроков ушли из команды, и я знаю, что еще следующая пятерка последует за ними", - отметил глава Башкирии.

Он считает, что команда не показывает качественную игру, нет отдачи от игроков, самоотверженности, нет преданности клубу. "Это, знаете, люди-бизнесмены, которые за деньги пришли играть, и для них слова республика, команда, болельщики находятся там на третьем-четвертом месте. Я говорю об этом открыто, эту психологию будем ломать, будем привлекать в клуб в том числе собственных воспитанников", - добавил Хамитов.