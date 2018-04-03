Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Решение по тренеру ХК "Салават Юлаев" Вестерлунду будет принято ближайшие дни

Спорт
3 апреля, 10:41 UTC+3 УФА УФА 3, апреля. /ТАСС

По словам главы Башкирии Рустэма Хамитова, исходя из этого, будет перенастройка в команде

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава Башкирии Рустэм Хамитов

Глава Башкирии Рустэм Хамитов

© Александр Рюмин/ТАСС

УФА, 3 апреля. /ТАСС/. Решение о продолжении работы главного тренера уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" Эркки Вестерлунда будет принято в ближайшие несколько дней. Об этом сообщил журналистам во вторник глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Смотрите также

Нападающий "Салавата Юлаева" Умарк признан лучшим форвардом четвертьфинала Кубка Гагарина

"Трактор" победил "Салават Юлаев" и вышел в 1/2 финала плей-офф КХЛ

Агент Слепышева подтвердил заинтересованность "Салавата Юлаева" в возвращении хоккеиста

В этом сезоне уфимский клуб дошел до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступил в серии челябинскому "Трактору" (3-4).

"Конечно, как истинный болельщик, я могу сказать, что мы недовольны тем, как во втором круге [розыгрыша Кубка Гагарина] "Салават Юлаев" завершил свое выступление. Мы надеялись на то, что финал конференции - это минимум, который должна достичь наша команда. Поэтому в целом можно поставить слабенькую троечку за результаты в этом году", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

По словам Хамитова, исходя из этого, будет перенастройка в команде. "Сегодня обсуждаются вопросы о будущей работе действующего главного тренера, в ближайшие буквально день- два решение будет принято. Кроме того, уже пять игроков ушли из команды, и я знаю, что еще следующая пятерка последует за ними", - отметил глава Башкирии.

Он считает, что команда не показывает качественную игру, нет отдачи от игроков, самоотверженности, нет преданности клубу. "Это, знаете, люди-бизнесмены, которые за деньги пришли играть, и для них слова республика, команда, болельщики находятся там на третьем-четвертом месте. Я говорю об этом открыто, эту психологию будем ломать, будем привлекать в клуб в том числе собственных воспитанников", - добавил Хамитов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок Гагарина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
DM: Юлия Скрипаль была отравлена после получения доступа к счету в $185 тыс.
2
СК установил всех причастных к теракту в метро Петербурга
3
Управления ФСБ на Урале, в Крыму и Сибири пресекли передачу военных карт иностранцам
4
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
5
В Кремле не слышали об инициативе провести саммит лидеров Франции, Германии и Украины
6
В десяти московских поликлиниках внедрили методику раннего выявления рака легких
7
Памфилова вручила Путину удостоверение президента на новый срок полномочий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости