Тренеров сборной России по биатлону на следующий сезон утвердит новое руководство СБР

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по биатлону на следующий сезон утвердит уже обновленный состав правления Союза биатлонистов России (СБР), которое соберется вскоре после отчетно-выборной конференции организации. Об этом ТАСС сообщили в СБР.

Выборы нового президента СБР пройдут 18 мая в Тюмени, желание побороться за пост, который освободит Александр Кравцов, высказали четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы Владимир Драчев и трехкратный чемпион мира, первый вице-президент Международного союза биатлонистов Виктор Майгуров.

Именно по этой причине они вошли в состав комиссии по рассмотрению заявок кандидатов в тренеры сборной России на следующий олимпийский цикл. Свою работу она должна завершить в следующем месяце, чтобы правление СБР после конференции успело сформировать тренерский штаб сборной на следующий сезон до начала июня, когда Центр спортивной подготовки сборной России должен утвердить ставки специалистов.

Формирование нового тренерского штаба сборной пройдет на конкурсной основе. Сейчас мужскую команду возглавляют Рикко Гросс и Андрей Падин, женскую - Сергей Коновалов.