Прокуратура Флоренции расследует смерть бывшей итальянской чемпионки по велоспорту

РИМ, 3 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Флоренции начала расследование по факту смерти бывшей чемпионки Италии по велоспорту в молодежной категории до 23 лет. Как сообщает во вторник новостной портал "РАИ-ньюс-24", Илария Ринальди была обнаружена мертвой в своем доме в Гамбасси Терме под Флоренцией.

Спортсменке было 33 года. Она ушла из профессионального спорта в 2010 году, но продолжала выступать в велогонках. Завоевавшая чемпионский титул в 2007 году Ринальди была дисквалифицирована на два года за допинг.

Причины ее кончины не сообщаются.