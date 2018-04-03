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Прокуратура Флоренции расследует смерть бывшей итальянской чемпионки по велоспорту

Спорт
3 апреля, 11:25 UTC+3 РИМ РИМ 3, апреля. /ТАСС

Илария Ринальди была обнаружена мертвой в своем доме

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РИМ, 3 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Флоренции начала расследование по факту смерти бывшей чемпионки Италии по велоспорту в молодежной категории до 23 лет. Как сообщает во вторник новостной портал "РАИ-ньюс-24", Илария Ринальди была обнаружена мертвой в своем доме в Гамбасси Терме под Флоренцией.

Спортсменке было 33 года. Она ушла из профессионального спорта в 2010 году, но продолжала выступать в велогонках. Завоевавшая чемпионский титул в 2007 году Ринальди была дисквалифицирована на два года за допинг.

Причины ее кончины не сообщаются.

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