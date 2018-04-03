Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Выборы президента Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России пройдут 20 апреля

Спорт
3 апреля, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Отчетно-выборные конференции общероссийских спортивных федераций должны пройти в течение полугода после окончания Олимпийских игр

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников

Глава Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Отчетно-выборная конференция Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР) пройдет 20 апреля. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Смотрите также

Выборы президента Федерации сноуборда России состоятся 12 апреля

На фестивале в горах Сочи покажут полеты на снегоходах и трюки на сноубордах

Логинов занял второе место в общем зачете КМ по сноуборду в параллельном слаломе

Действующим главой ФГССР является Леонид Мельников, который четыре года назад сменил Светлану Гладышеву, возглавлявшую федерацию с мая 2010 года.

Отчетно-выборные конференции общероссийских спортивных федераций должны пройти в течение полугода после окончания Олимпийских игр. Зимние Игры в Пхёнчхане завершились 25 февраля.

В нынешнем сезоне Павел Трихичев первым в истории российского горнолыжного спорта занял призовое место в комбинации на этапе Кубка мира, 12 января в швейцарском Венгене он стал вторым.

На Играх в Южной Корее российские горнолыжники остались без медалей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
2
Володин напомнил Латвии о происхождении шуб, в которые не хотят пускать "русскую вошь"
3
DM: Юлия Скрипаль была отравлена после получения доступа к счету в $185 тыс.
4
СК установил всех причастных к теракту в метро Петербурга
5
Управления ФСБ на Урале, в Крыму и Сибири пресекли передачу военных карт иностранцам
6
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
7
Памфилова вручила Путину удостоверение президента на новый срок полномочий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости