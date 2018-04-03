Выборы президента Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России пройдут 20 апреля

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Отчетно-выборная конференция Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР) пройдет 20 апреля. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Действующим главой ФГССР является Леонид Мельников, который четыре года назад сменил Светлану Гладышеву, возглавлявшую федерацию с мая 2010 года.

Отчетно-выборные конференции общероссийских спортивных федераций должны пройти в течение полугода после окончания Олимпийских игр. Зимние Игры в Пхёнчхане завершились 25 февраля.

В нынешнем сезоне Павел Трихичев первым в истории российского горнолыжного спорта занял призовое место в комбинации на этапе Кубка мира, 12 января в швейцарском Венгене он стал вторым.

На Играх в Южной Корее российские горнолыжники остались без медалей.