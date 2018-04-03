Стадион ЧМ-2018 "Волгоград-Арена" введен в эксплуатацию

ТАСС, 3 апреля. Стадион "Волгоград-Арена", который примет игры чемпионата мира по футболу 2018 года, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

"Новая арена построена на месте старого стадиона, принадлежавшего футбольному клубу "Ротор", и после завершения главного мирового футбольного турнира она перейдет волгоградской команде. По многочисленным просьбам болельщиков "Ротора" в цветовой гамме арены преобладающими стали традиционные для клуба цвета. Уникальность объекта в его вантовой системе кровли, а в его фасад заложены элементы, напоминающие праздничный салют", - заявил министр спорта России Павел Колобков.

25 марта стадион посетила делегация представителей Международной федерации футбола (ФИФА) и оргкомитета "Россия-2018". Они были довольны ходом подготовки арены к чемпионату мира и выразили полную удовлетворенность объектом.

До начала чемпионата мира на стадионе пройдут тестовые матчи. "Ротор" в рамках первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сыграет с владивостокским "Лучем-Энергией" (21 апреля), самарскими "Крыльями Советов" (2 мая), кроме того, одним из тестовых матчей на "Волгоград-Арене" будет финал текущего розыгрыша Кубка России, который пройдет 9 мая.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На 45-тысячном стадионе "Волгоград-Арена" пройдут четыре матча турнира: Тунис - Англия (18 июня), Нигерия - Исландия (22 июня), Саудовская Аравия - Египет (25 июня) и Япония - Польша (28 июня).