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Восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален объявил о завершении карьеры

Спорт
3 апреля, 12:08 дата обновления: 3 апреля, 12:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Норвежский биатлонист сообщил, что у него начались проблемы с сердцем

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Уле-Эйнар Бьорндален

Уле-Эйнар Бьорндален

© AP/Jens Meyer

ТАСС, 3 апреля. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален завершил карьеру. Об этом 44-летний спортсмен сообщил на специальной пресс-конференции.

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"Минувший сезон прошел не так, как я хотел, - сказал 44-летний спортсмен. - Прошедший сезон стал последним в моей карьере, хотя я не против был бы посоревноваться еще пару лет".

Бьорндален отметил, что у него начались проблемы с сердцем. В частности, в прошедшем сезоне его беспокоила фибрилляция предсердий. Проблемы со здоровьем и желание спортсмена уделять больше времени семье стали причинами для завершения карьеры. Бьорндален сообщил, что пока не определился с тем, чем бы ему хотелось заниматься в будущем.

За карьеру Бьорндален, который является самым титулованным биатлонистом в истории, завоевал 13 олимпийских наград - восемь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую. 20 раз норвежец становился первым на чемпионатах мира, шесть раз выигрывал общий зачет Кубка мира.

Ему принадлежит рекорд по количеству побед на этапах Кубка мира - 95. Также на его счету одна победа и четыре призовых места на этапах Кубка мира по лыжным гонкам. На Олимпийских играх 2002 года норвежец принял участие в 30-километровой лыжной гонке, заняв пятое место. Наряду с норвежской лыжницей Марит Бьорген он является рекордсменом зимних Олимпиад по числу золотых медалей.

В завершившемся сезоне Бьорндалену не удалось отобраться на Олимпиаду в Пхёнчхане из-за слабых результатов на этапах Кубка мира.

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