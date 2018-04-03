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Российские легкоатлеты Сидорова и Лысенко выступят на этапе "Бриллиантовой лиги" в США

Спорт
3 апреля, 12:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Ранее стало известно, что на турнире пройдут соревнования в беге на 110 метров с барьерами, в которых примет участие россиянин Сергей Шубенков

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Данил Лысенко

Данил Лысенко

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 3 апреля. Российский легкоатлет Данил Лысенко примет участие в соревнованиях по прыжкам в высоту на третьем этапе "Бриллиантовой лиги", который пройдет в американском Юджине 26 мая. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Соревноваться за победу 20-летний россиянин будет с катарцем Мутазом Эссой Баршимом, который является чемпионом мира, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр. В начале марта серебряный призер чемпионата мира 2017 года Лысенко завоевал золото на чемпионате мира в помещении, впервые в карьере победив Баршима. Кроме того, россиянин стал первым прыгуном с 2016 года, который сумел опередить катарца. Также в Юджине выступят серебряный призер Олимпийских игр из США Эрик Кинард, его соотечественник Джерон Робинсон, немец Матеуш Пшибылко и британец Роберт Грабарз.

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В соревнованиях в прыжках с шестом среди женщин примет участие россиянка Анжелика Сидорова, которая на чемпионате мира в помещении в начале марта стала второй. 27-летняя спортсменка установила личный рекорд (4,90 метра), но проиграла американке Сэнди Моррис, которая также показала лучший результат в карьере (4,95). Моррис выступит в Юджине, как и олимпийская чемпионка и чемпионка мира из Греции Екатерини Стеафиниди, немка Лиза Рыжих, канадка Алиша Ньюман, американка Катий Нейджотт, швейцарка Николь Бюхлер и британка Холли Брэдшоу. Сидорова является двукратным серебряным призером чемпионатов мира в помещении, чемпионкой Европы, чемпионкой Европы в помещении

Ранее стало известно, что на турнире в Юджине пройдут соревнования в беге на 110 метров с барьерами. В них примет участие чемпион мира 2015 года россиянин Сергей Шубенков. Его соперниками станут олимпийский чемпион из Ямайки Омар Маклеод, олимпийский чемпион и действующий рекордсмен мира американец Арис Мерритт, серебряный призер Олимпийских игр испанец Орландо Ортега.

Российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях, в том числе и на этапах "Бриллиантовой лиги", в статусе нейтральных спортсменов из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Бриллиантовая лига" в 2018 году пройдет в девятый раз и будет состоять из 14 этапов: в Дохе (4 мая), Шанхае (12 мая), Юджине (26 мая), Риме (31 мая), Осло (7 июня), Стокгольме (10 июня), Париже (30 июня), Лозанне (5 июля), Рабате (13 июля), Монако (20 июля), Лондоне (21-22 июля), британском Бирмингеме (18 августа), Цюрихе (30 августа) и Брюсселе (31 августа). "Бриллиантовая лига" - престижнейшая серия коммерческих турниров, которая проходит под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций с 2010 года. Спортсмен, набравший по итогам всех этапов серии наибольшее количество очков во всех дисциплинах, получает крупный призовой фонд.

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