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Чешский судья Краловец назначен на матч Лиги Европы "Арсенал" - ЦСКА

Спорт
3 апреля, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

В качестве лайнсменов матч обслужат Роман Слишко и Иво Надворник

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ТАСС, 3 апреля. Чешская бригада арбитров во главе с Павелом Краловецом обслужит первый четвертьфинальный матч футбольной Лиги Европы между лондонским "Арсеналом" и московским ЦСКА. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

В качестве лайнсменов матч обслужат Роман Слишко и Иво Надворник, дополнительными помощниками арбитра будут Петр Арделяну и Карел Грубеш, резервным рефери - Ян Патак.

Матч пройдет 5 апреля в Лондоне, начало - 22:05 мск. Ответная игра состоится в Москве 12 апреля.

ЦСКА остался единственным представителем России в еврокубках сезона-2017/18.

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