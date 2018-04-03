Чешский судья Краловец назначен на матч Лиги Европы "Арсенал" - ЦСКА

ТАСС, 3 апреля. Чешская бригада арбитров во главе с Павелом Краловецом обслужит первый четвертьфинальный матч футбольной Лиги Европы между лондонским "Арсеналом" и московским ЦСКА. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

В качестве лайнсменов матч обслужат Роман Слишко и Иво Надворник, дополнительными помощниками арбитра будут Петр Арделяну и Карел Грубеш, резервным рефери - Ян Патак.

Матч пройдет 5 апреля в Лондоне, начало - 22:05 мск. Ответная игра состоится в Москве 12 апреля.

ЦСКА остался единственным представителем России в еврокубках сезона-2017/18.