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Поездки в Дербент на поезде организуют для гостей и участников ЧЕ-2018 в Дагестане

Спорт
3 апреля, 12:59 UTC+3 ДЕРБЕНТ ДЕРБЕНТ, 3 апреля./ТАСС

Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет с 30 апреля по 6 мая 2018 года в Каспийске

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ДЕРБЕНТ, 3 апреля./ТАСС/. Поездки в Дербент железнодорожным транспортом организуют для гостей и участников чемпионата Европы по спортивной борьбе, который пройдет в 2018 году в Каспийске. Об этом журналистам сообщил врио главы региона Владимир Васильев по итогам встречи с начальником Северо-Кавказской железной дороги Владимиром Пястоловым.

"Я как председатель оргкомитета по проведению чемпионата Европы попросил предусмотреть возможность поездки сюда [в Дербент] железнодорожным транспортом гостей и участников чемпионата", - отметил Васильев.

По его словам, в ходе встречи стороны также обсудили перспективы развития дальних и пригородных пассажирских перевозок, возможность обновления вагонного парка, реконструкции остановочных пунктов и увеличения объемов перевозок грузов.

"Мы договорились, что обновляем ту рабочую группу, которая была создана в прошлом году, в состав войдут новые руководители с нашей стороны. Наметили основные направления деятельности, создание более комфортных условий для жителей Дагестана в плане передвижения. Были поставлены вопросы перспектив решения некоторых ограничений, которые, исходя из безопасности, не дают развиваться нашей железной дороге так, как она могла бы и хотела бы", - сообщил врио главы Дагестана.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет с 30 апреля по 6 мая 2018 года в Каспийске. Состоятся соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе. Чемпионат будет проходить во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева, который реконструируют под стандарты Объединенного мира борьбы. Васильев возглавляет оргкомитет по подготовке к проведению чемпионата.

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