Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тихонов: завершивший карьеру Бьорндален поможет Домрачевой победить в общем зачете КМ

Спорт
3 апреля, 13:30 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Восьмикратный олимпийский чемпион из Норвегии ранее рассказал о проблемах с сердцем, в частности, в прошедшем сезоне его беспокоила фибрилляция предсердий

Поделиться
Материал из 1 страницы
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что завершивший карьеру норвежский биатлонист Уле- Эйнар Бьорндален сможет в следующем сезоне помочь своей супруге Дарье Домрачевой одержать победу в общем зачете Кубка мира. Об этом он рассказал ТАСС по телефону.

Смотрите также

Восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален объявил о завершении карьеры

Домрачева: Бьорндален пока не собирается участвовать в выборах президента IBU

Бьорндален примет участие в этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени

Во вторник восьмикратный олимпийский чемпион на специальной пресс-конференции сообщил, что завершил карьеру. 44-летний спортсмен рассказал о проблемах с сердцем, в частности, в прошедшем сезоне его беспокоила фибрилляция предсердий. Также он хочет уделять больше времени семье - супругой спортсмена с июля 2016 года является белорусская биатлонистка Домрачева.

"Всегда жаль, когда уходят такие звезды - Бьорндалена десятилетиями ждали на трассе, и он на протяжении этих лет был ее украшением. Желаю ему обосноваться в Минске - самом спокойном и чистом городе Европы, и дай бог ему счастливого семейства с Дарьей Домрачевой. Думаю, он поможет ей в следующем сезоне выиграть Большой хрустальный глобус", - отметил Тихонов.

На вопрос ТАСС, не станет ли в большом биатлоне пусто после ухода такой звезды, Тихонов ответил: "Уходит один актер, приходит другой - время неумолимо. Сейчас есть очень серьезные спортсмены, те же Мартен Фуркад, Йоханнес Бё, Тарьей Бё. У нас, думаю, скоро подойдет 22-летний Никита Поршнев".

Бьорндален является самым титулованным биатлонистом в истории, он завоевал 13 олимпийских наград - восемь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую. 20 раз норвежец становился первым на чемпионатах мира, шесть раз выигрывал общий зачет Кубка мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
2
Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда дальнего следования
3
Володин напомнил Латвии о происхождении шуб, в которые не хотят пускать "русскую вошь"
4
Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области
5
СК установил всех причастных к теракту в метро Петербурга
6
Песков не стал комментировать публикацию о происхождении газа, которым отравили Скрипаля
7
Управления ФСБ на Урале, в Крыму и Сибири пресекли передачу военных карт иностранцам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости