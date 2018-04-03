Тихонов: завершивший карьеру Бьорндален поможет Домрачевой победить в общем зачете КМ

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что завершивший карьеру норвежский биатлонист Уле- Эйнар Бьорндален сможет в следующем сезоне помочь своей супруге Дарье Домрачевой одержать победу в общем зачете Кубка мира. Об этом он рассказал ТАСС по телефону.

Во вторник восьмикратный олимпийский чемпион на специальной пресс-конференции сообщил, что завершил карьеру. 44-летний спортсмен рассказал о проблемах с сердцем, в частности, в прошедшем сезоне его беспокоила фибрилляция предсердий. Также он хочет уделять больше времени семье - супругой спортсмена с июля 2016 года является белорусская биатлонистка Домрачева.

"Всегда жаль, когда уходят такие звезды - Бьорндалена десятилетиями ждали на трассе, и он на протяжении этих лет был ее украшением. Желаю ему обосноваться в Минске - самом спокойном и чистом городе Европы, и дай бог ему счастливого семейства с Дарьей Домрачевой. Думаю, он поможет ей в следующем сезоне выиграть Большой хрустальный глобус", - отметил Тихонов.

На вопрос ТАСС, не станет ли в большом биатлоне пусто после ухода такой звезды, Тихонов ответил: "Уходит один актер, приходит другой - время неумолимо. Сейчас есть очень серьезные спортсмены, те же Мартен Фуркад, Йоханнес Бё, Тарьей Бё. У нас, думаю, скоро подойдет 22-летний Никита Поршнев".

Бьорндален является самым титулованным биатлонистом в истории, он завоевал 13 олимпийских наград - восемь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую. 20 раз норвежец становился первым на чемпионатах мира, шесть раз выигрывал общий зачет Кубка мира.