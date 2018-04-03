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Карасев будет работать на мате 1/4 финала Лиги Европы "Атлетико" - "Спортинг"

Спорт
3 апреля, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Ассистентами российского арбитра будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин, помощниками - Сергей Лапочкин и Сергей Иванов

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Российский арбитр Сергей Карасев

Российский арбитр Сергей Карасев

© ФК "Зенит"/Вячеслав Евдокимов/ТАСС

ТАСС, 3 апреля. Бригада российского арбитра Сергея Карасева назначена на первый матч 1/4 финала Лиги Европы между испанским "Атлетико" и португальским "Спортингом". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами Карасева будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин, помощниками - Сергей Лапочкин и Сергей Иванов, четвертым арбитром станет Игорь Демешко.

Встреча пройдет 5 апреля в Мадриде.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о том, что российская бригада в составе Карасева, Калугина и Аверьянова будет работать на чемпионате мира в России.

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Российский судья Карасев будет работать на матчах ЧМ-2018

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