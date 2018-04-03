Карасев будет работать на мате 1/4 финала Лиги Европы "Атлетико" - "Спортинг"

ТАСС, 3 апреля. Бригада российского арбитра Сергея Карасева назначена на первый матч 1/4 финала Лиги Европы между испанским "Атлетико" и португальским "Спортингом". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами Карасева будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин, помощниками - Сергей Лапочкин и Сергей Иванов, четвертым арбитром станет Игорь Демешко.

Встреча пройдет 5 апреля в Мадриде.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о том, что российская бригада в составе Карасева, Калугина и Аверьянова будет работать на чемпионате мира в России.