Женская сборная ХМАО победила в эстафете на чемпионате России по биатлону

ТАСС, 3 апреля. Женская сборная Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в составе Дарьи Виролайнен, Екатерины Мошковой, Екатерины Шумиловой и Кристины Резцовой завоевала золото в эстафете на 4х6 км на чемпионате России по биатлону, который проходит в Ханты- Мансийске.

Команда ХМАО показала результат 1 час 11 минут 23,7 секунды, затратив 10 дополнительных патронов и единожды уйдя на штрафной круг. Серебро завоевала команда Тюменской области, в которую входят Виктория Сливко, Ирина Старых, Ольга Шестерикова и Ирина Услугина (отставание 28,03 секунды; 0 кругов + 6 дополнительных патронов), бронза у сборной Свердловской области в составе Ирины Казакевич, Светланы Мироновой, Ларисы Надеевой и Тамары Ворониной (+1.11,5; 2+11).

Чемпионат России по биатлону завершится 4 апреля.