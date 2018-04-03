Газзаев представил реформы футбола в Госдуме и получил широкую поддержку

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу, депутат Валерий Газзаев представил свои реформы российского футбола в Государственной думе, на мероприятии присутствовали видные футбольные деятели.

Мероприятие заявлялось как круглый стол фракции "Справедливая Россия", однако высказаться успели не все присутствовавшие. После речи самого Газзаева и презентации развития футбола в Китае, на который во многом ориентируется депутат, выступили президент ЦСКА Евгений Гинер, заслуженные тренеры страны Гаджи Гаджиев, Олег Романцев, Георгий Ярцев, Михаил Гершкович и Борис Игнатьев.

Газзаев исходит из того, что с 2010 года, с момента, когда Россия получила право проведения чемпионата мира, не было сделано ничего для того, чтобы "обустроить отечественный футбол, создать мощную, сильную, молодую, амбициозную сборную к турниру". Российский футбол, по мнению чиновника, находится в состоянии застоя, особенно на уровне национальных сборных. В подтверждение Газзаев привел следующие факты: сборная провалила все крупные турниры, в которых принимала участие за последние 10 лет; последние громкие успехи - победы ЦСКА и "Зенита" в Кубке УЕФА - пришлись на прошлое десятилетие; сборная располагается на рекордно низком месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА); падение интереса к футболу со стороны населения, что отражается в телевизионных рейтингах; проблема управления Российским футбольным союзом.

Программа Газзаева основывается на четырех основных тезисах: радикальное изменение системы управления профессиональными лигами и проведение чемпионата страны; система финансирования клубов и их финансовая стабильность; особое внимание региональному футболу; отсутствие должного количества молодых футболистов в основных составах профессиональных клубов и недостаточный приток новых кадров в сборную.

Создание РФЛ

Первый пункт включает в себя сокращение числа профессиональных клубов, расширение премьер-лиги и первой лиги и создание единой управленческой структуры для двух профессиональных лиг. Газзаев отметил, что в России намного больше профессиональных клубов (100), чем в таких странах, как Германия (56), Франция (40), Испания (44) и Нидерланды (35), так что стоит сконцентрироваться не на их количестве, а качестве. "Поэтому мы предлагаем сохранить обязательный профессиональный статус только для двух лиг: премьер-лиги и первой лиги. Вторую лигу следует сделать региональной, в ней будут выступать полупрофессиональные и любительские клубы, а проводить турнир будут межрегиональные объединения", - пояснил он.

Газзаев считает, что премьер-лигу стоит расширить до 18 или 20 клубов. "Расширение станет дополнительным стимулом для развития футбола в регионах и позволит увеличить количество кандидатов в национальную, молодежную и юношеские сборные", - добавил он. Первую лигу Газзаев предложил расширить до 36 клубов и разделить на три дивизиона по географическому принципу - "Запад", "Центр" и "Восток". "Делается это с целью уменьшения транспортных расходов, к тому же, разделение на дивизионы позволит активнее развивать регионы Дальнего Востока, Сибири и Урала в системе профессионального, детско-юношеского и любительское футбола", - пояснил он.

Газзаев также предложил объединить управление и централизованный контроль за премьер-лигой и первой лигой в рамках единой организации - Российской футбольной лиги (РФЛ). "Важно, что телеправа на премьер-лигу и первую лигу в России должны продаваться единым пакетом", - отметил он.

Уход от госфинансирования

Газзаев убежден, что клубы должны быть исключительно частными. Для привлечения частных инвесторов в футбол, считает он, необходимо на государственном уровне принимать меры по стимулированию инвестиций за счет льготного налогообложения или предоставления других льгот - например, на использование земли в коммерческих целях. "Компании, у которых есть спонсорские контракты с профессиональными клубами по различным видам спорта, должны получать вычеты по налогу на прибыль", - заявил он.

"Помимо этого, сейчас в России очень активно внедряется государственно-частное партнерство. Это происходит во всех отраслях, в том числе, конечно же, и в спорте", - добавил депутат.

Газзаев считает, что предпосылки для роста стоимости телевизионных прав в стране есть. "Исследования показывают, что в 2017 году рекламный рынок в нашей стране был сопоставим с итальянским или испанским и составлял около $6-7 млрд, из которых примерно 40% приходилось на телевидение. Кроме того, растет рынок российского платного телевидения, который в 2017 году составил почти $1,4 млрд долларов", - рассказал он. "Цена телевизионных прав на чемпионат России должна составлять не $37 млн, а $400 млн, и это должна быть только первоначальная цифра", - заявил депутат.

Газзаев заявил, что РФС на данный момент выделяет региональным федерациям по 500 тыс. рублей в год, а межрегиональным объединениям - 700 тыс.

"Я глубоко убежден, что РФС обязан гораздо активнее развивать именно региональный футбол, потому что в регионах появляются талантливые игроки для национальных сборных и ведущих клубов. Я считаю, что в бюджет Российского футбольного союза необходимо внести пункт, согласно которому РФС отчислял бы от 10% до 15% от своего бюджета на развитие регионального футбола", - предложил он.

Работа с молодежью

Газзаев предложил временно, на четыре года, ввести правило молодого игрока, согласно которому в стартовых составах клубов премьер-лиги и первой лиги на поле должен выходить как минимум один российский футболист не старше 20 лет. "Это позволит обеспечить игровой практикой как минимум 54 молодых футболиста, которые могли бы стать потенциальными кандидатами в национальную, молодежную, олимпийскую, юношеские сборные. Хотя на самом деле их будет гораздо больше - около 200. Потому что любому тренеру нужно иметь четырех молодых игроков на каждую позицию - на случай дисквалификаций, травм или с учетом выбранной тактики", - считает Газзаев.

По мнению депутата, необходимо также реформировать систему подготовки профессиональных и детских тренеров, а также разработать отдельные методы и средства подготовки для каждой возрастной группы. "Мы предлагаем на первом этапе ввести правило, согласно которому профессиональные клубы в обязательном порядке ежегодно направляли бы 10% из призовых от участия в национальном чемпионате на развитие собственных детско-юношеских академий", - заявил он.

Помимо этого, Газзаев считает необходимым создать по одной высококлассной академии под эгидой РФС в каждом из восьми федеральных округов страны, что, по мнению депутата, позволит объединить в одном месте самых талантливых ребят из региона, предоставить им качественные условия для профессионального роста, возможность регулярно участвовать в соревнованиях с другими академиями и заниматься под надзором сильных детских тренеров, которые будут трудиться за хорошую зарплату.