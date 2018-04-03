Король биатлона Бьорндален уходит

Живая легенда биатлона Уле-Эйнар Бьорндален объявил о завершении карьеры. Последний сезон оказался не самым успешным для биатлониста — он не смог отобраться на Олимпиаду-2018 в Южной Корее и остался без медалей на этапах Кубка мира. Вот только не стоит забывать о том, что прославленному норвежцу уже 44 года.

Сердце подвело чемпиона

Во вторник в родном городе норвежца Симостранде состоялась специальная пресс-конференция, на которой Бьорндален озвучил причины ухода из спорта. По его словам, биатлон все еще приносит ему огромное удовольствие. Спортсмен был бы не против посоревноваться еще пару лет, но вынужден отказаться от этих планов из-за проблем со здоровьем. Как выяснилось, еще в прошлом сезоне биатлониста беспокоили проблемы с сердцем. У спортсмена мерцательная аритмия — одна из самых распространенных патологий сердечного ритма.

Знаменитый биатлонист завершает карьеру, чтобы больше времени уделять семье. В 2016 году Бьорндален женился на белорусской биатлонистке Дарье Домрачевой, в октябре того же года у супругов родилась дочь Ксения. "Пасхальные праздники мы провели в горах в Норвегии вместе с моими родными и членами семьи Дарьи. После этих выходных я пришел к окончательному решению об уходе из профессионального спорта", — подчеркнул спортсмен. Он также признался, что в течение последних 25 лет ни разу как следует не отмечал Пасху и Рождество — такова цена профессионального спорта.

Что касается спортивного будущего 31-летней Домрачевой, то пока этот вопрос находится в процессе обсуждения супругами. "При любом раскладе я буду продолжать поддерживать Дарью", — уточнил биатлонист. Олимпиада в южнокорейском Пхёнчхане стала достаточно успешной для белорусской спортсменки, которая завоевала золото в эстафете и серебро в масс-старте. Уле-Эйнар отправился на Игры-2018 в качестве члена тренерского штаба сборной Белоруссии и помогал жене справиться с трудными ситуациями.

Король биатлона

В течение карьеры норвежский биатлонист завоевал 13 олимпийских наград — восемь золотых, четыре серебряных и одну бронзовую. Также на счету Бьорндалена двадцать золотых медалей на чемпионатах мира. Он шесть раз выигрывал общий зачет Кубка мира и является обладателем рекорда по количеству побед на этапах Кубка мира — 95. Кроме того он носит статус рекордсмена зимних Олимпиад по числу золотых медалей наряду с норвежской лыжницей Марит Бьорген.

Всегда жаль, когда уходят такие звезды — Бьорндалена десятилетиями ждали на трассе, и он на протяжении этих лет был ее украшением Александр Тихонов четырехкратный олимпийский чемпион

По мнению четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова, в течение десятилетий норвежец был истинным украшением биатлона. "Всегда жаль, когда уходят такие звезды — Бьорндалена десятилетиями ждали на трассе, и он на протяжении этих лет был ее украшением, — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом ТАСС. — Желаю ему обосноваться в Минске — самом спокойном и чистом городе Европы, и дай бог ему счастливого семейства с Дарьей Домрачевой. Думаю, он поможет ей в следующем сезоне выиграть Большой хрустальный глобус".

Бьорндален с детства увлекался спортом: играл в футбол, пробовал себя в гандболе, участвовал в турнирах по велоспорту и легкой атлетике — в метании копья и беге на 3000 метров. Старший брат спортсмена Даг первым начал заниматься биатлоном, за ним потянулся и Уле-Эйнар. Спортсмен всегда отличался хорошим лыжным ходом. В 1992 году Бьорндален в составе сборной Норвегии выступил на домашней Олимпиаде в Лиллехаммере, но высокими результатами там не отметился. Биатлонисту было всего 20 лет.

В следующем олимпийском цикле к спортсмену пришли значительные успехи, а на Играх-1998 в Нагано он завоевал золото и серебро. Но поистине триумфальными для норвежца стали Олимпийские игры — 2002 в Солт-Лейк-Сити. Неожиданно для всех Бьорндален завоевал там четыре золотые медали, став единственным абсолютным олимпийским чемпионом по биатлону и на тот момент единственным пятикратным олимпийским чемпионом по биатлону.

Норвежца стали именовать "королем биатлона" и "золотым мальчиком". Спортсмен был настолько уверен в своем могуществе, что в Солт-Лейк-Сити до старта биатлонной программы выступил еще и в лыжной олимпийской гонке на 30 км, где занял пятое место.

Взлеты и падения

Последующие несколько сезонов складывались для Бьорндалена по-разному, зачастую победам мешали проблемы со здоровьем и семейные обстоятельства, а взлеты перемежали падения. На Играх-2006 в Турине биатлонисту не удалось повторить триумф Солт-Лейк-Сити. Ему пришлось довольствоваться двумя серебряными медалями и одной бронзовой.

Несколько лет до Игр-2010 в Ванкувере были урожайными на медали для биатлониста. Норвежец не скрывал, что на эту Олимпиаду едет с главной задачей завоевать золото, реабилитировавшись за неудачу в Турине. Спортсмену удалось достичь цели в последней гонке, эстафете, где он привел свою команду к победе.

В 2013 году после нескольких достаточно сложных лет (биатлонист потерял отца и длительное время восстанавливался после травмы спины) Бьорндален принял решение завершить карьеру после Олимпиады в Сочи. Вся подготовка спортсмена была нацелена лишь на Игры-2014 и была выстроена по индивидуальному плану.

В Сочи норвежец был вознагражден за все годы упорного труда. Спустя 12 лет с триумфального выступления в Солт-Лейк-Сити он наконец смог завоевать личную золотую медаль — в спринте на 10 км. Еще одно золото биатлонист добыл в смешанной эстафете.

Голод до побед

После сочинских Игр биатлонист признается, что еще "голоден до побед" и принимает решение остаться в спорте еще на два года. Спортсмен хотел во что бы то ни стало выступить на домашнем чемпионате мира-2016 в Осло. В итоге в 42 года Бьорндален сумел показать фантастический результат на домашнем мировом первенстве, завоевав четыре медали в пяти гонках.

В последующие два года результаты биатлониста пошли вниз — вслед за отдельными успехами шли досадные неудачи. Все это привело к тому, что Бьорндален не сумел отобраться на Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане по спортивному принципу. В личных стартах олимпийского сезона он не поднимался выше 18-й позиции. Биатлонист рассказывал, что достаточно тяжело пережил неудачу, поскольку никогда раньше не был в такой ситуации.

Что касается планов на будущее, то пока легенда мирового биатлона не определилась, чем бы ему хотелось заниматься. В настоящее время Бьорндален проживает в австрийском Обертиллиахе.

Екатерина Мухлынина, Вероника Советова