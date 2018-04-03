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Бессеберг: Бьорндалену не обязательно возглавлять IBU, он может войти в исполком

Спорт
3 апреля, 14:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Норвежская пресса ранее публиковала высказывания главы IBU о том, что он хотел бы видеть Бьорндалена своим преемником, если тот решит завершить карьеру по окончании сезона

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Уле-Эйнар Бьорндален

Уле-Эйнар Бьорндален

© EPA/VIDAR RUUD

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Восьмикратному олимпийскому чемпиону Уле-Эйнару Бьорндалену, который во вторник объявил о завершении карьеры, не обязательно возглавлять Международный союз биатлонистов (IBU), он может войти и в исполком организации. Об этом ТАСС заявил президент IBU Андерс Бессеберг, который осенью покинет свой пост.

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Восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален объявил о завершении карьеры

Норвежская пресса ранее публиковала высказывания главы IBU о том, что он хотел бы видеть Бьорндалена своим преемником, если тот решит завершить карьеру по окончании сезона.

"Когда я давал интервью норвежским журналистам, то имел в виду несколько иное. На мой взгляд, любому спорту важно иметь такого человека если не на посту президента, то в исполкоме точно, - отметил Бессеберг. - Как мы видим на примере больших видов спорта, такая практика действительно часто используется. Так, легкую атлетику возглавляет Себастьян Коу, а первым вице-президентом является Сергей Бубка".

"Есть много примеров, когда бывшие звезды спорта присоединяются к международным федерациям. Да, нельзя исключать, что однажды Уле-Эйнар станет президентом [IBU], но, как мне кажется, это его не очень интересует. Но в этом и нет необходимости, я бы хотел его видеть в исполкоме", - добавил глава IBU.

44-летний Бьорндален является самым титулованным биатлонистом в истории. За карьеру он завоевал 13 олимпийских наград - восемь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую.

"Он сделал очень много для популяризации биатлона. У него тысячи поклонников в Норвегии, Германии, Австрии и России. Каждому спорту важно иметь такого спортсмена. Но все имеет свой конец, и мы благодарны ему за то, что он сделал для биатлона", - сказал Бессеберг.

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