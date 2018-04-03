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Российская лыжница Седова покидает группу тренера Крамера

Спорт
3 апреля, 14:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

По словам отца и тренера спортсменки, она сама приняла такое решение

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Лыжники Андрей Ларьков и Анастасия Седова

Лыжники Андрей Ларьков и Анастасия Седова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в лыжной эстафете Анастасия Седова больше не будет работать в группе российских лыжников, которую тренирует немец Маркус Крамер. Об этом сообщил ее отец и тренер Николай Седов, слова которого приводит пресс-служба Олимпийского комитета России.

"В новом сезоне Седова больше не будет готовиться у Крамера. На год-два она возвращается на самоподготовку", - сообщил Седов.

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Также он объяснил, что такое решение приняла сама спортсменка. "В первую очередь - это решение самой Насти, которая посоветовалась со своим братом и лыжником Петром Седовым, а также беседовала с главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе. Меня же поставили перед фактом уже на чемпионате России в Сыктывкаре. Поначалу я возмутился, но после разговора с Вяльбе понял, что в принципе это правильное решение", - добавил специалист.

Седов сообщил, что его подопечный Артем Мальцев с лета будет тренироваться в группе Крамера. На чемпионате России в Сыктывкаре 20-летний Мальцев победил в марафоне свободным стилем (50 км). Седов рассказал, что сам спортсмен сомневался в правильности решения переходить в группу Крамера. "Я ему сказал, что надо попробовать, он - талантливый спортсмен, пускай поработает с немецким специалистом, узнает его кухню", - пояснил тренер спортсмена.

На Олимпиаде в Пхёнчхане 23-летняя Седова выиграла бронзу в эстафете. Также она стала восьмой в гонке на 10 км с раздельным стартом, финишировала 11-й в гонке на 30 км и заняла 12-е место в скиатлоне.

В Кубке мира сезона-2017/18 Седова заняла второе место в молодежном зачете (до 23 лет), уступив только своей соотечественнице Наталье Непряевой.

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