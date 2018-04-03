Около 1,7 млн билетов продано на матчи ЧМ-2018 по футболу

ТАСС, 3 апреля. На матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России в общей сложности продано 1 698 049 билетов. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Во вторник завершился второй период второго этапа продаж. Билеты реализовывались в порядке живой очереди, в продаже были доступны билеты на все матчи, кроме финала и встречи между сборными Аргентины и Исландии в Москве. Также в продажу на данном этапе поступили билеты четвертой категории, которые предназначены только для резидентов РФ, их стоимость меньше обычных - цена самого дешевого билета четвертой категории на матч группового этапа составила 1280 рублей, на матчи 1/8 финала - 2240 рублей, на четвертьфиналы и матч за третье место - 3800 рублей, на полуфиналы - 4480 рублей. Всего ФИФА выделила 350 тыс. билетов четвертой категории.

Отмечается, что в порядке живой очереди было реализовано 394 433 билета. Большинство билетов были куплены российскими болельщиками (216 134), далее следуют фанаты из США (16 462), Аргентины (15 006), Колумбии (14 755), Мексики (14 372), Бразилии (9 962), Перу (9 766), Китая (6 598), Германии (5 974), Австралии (5 905) и Индии (4 509). Сообщается, что с момента старта продаж билетов в сентябре прошлого года 53% билетов были проданы иностранным болельщикам.

Продажа билетов возобновится 18 апреля в 12:00 мск. На следующем этапе начнутся продажи "в последний момент", когда билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Этот этап завершится 15 июля - в день финала чемпионата мира.

Категории билетов ЧМ-2018

ФИФА объявила стоимость билетов на матчи чемпионата мира в июле 2016 года. Билеты разделены на четыре ценовые категории, при этом одна из них сделана специально для резидентов РФ. Без учетов матча открытия и финала, стоимость билетов третьей категории варьируется от $105 до $285, второй категории - от $165 до $480, первой - от $210 до $750. Кроме того, рекомендуется после подтверждения приобретения билетов сразу подавать заявку на получение паспорта болельщика.

Паспорт болельщика - нововведение России как страны - хозяйки чемпионата мира. Он представляет собой персонифицированную карту зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи ЧМ-2018. Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами - организаторами ЧМ-2018, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах (поезда, соединяющие аэропорты с центром города). Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.

Паспорт болельщика применялся при проведении Кубка конфедераций в 2017 году.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.