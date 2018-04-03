Австрийцы подтвердили факт переговоров с тренером сборной РФ по биатлону Гроссом

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Федерация лыжного спорта Австрии подтвердила желание пригласить на работу старшего тренера мужской сборной России по биатлону Рикко Гросса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

В субботу издание Kronen Zeitung сообщило, что четырехкратный олимпийский чемпион в составе сборной Германии может возглавить команду Австрии после окончания действия его контракта с Союзом биатлонистов России (СБР).

Сам Гросс заметил, что его соглашение рассчитано до конца апреля 2018 года, и что он хотел бы продолжить работу в России.

"Мы можем подтвердить, что есть переговоры между Федерацией лыжного спорта Австрии и тренерами различных стран, в том числе и с Рикко Гроссом. Зона ответственности потенциального кандидата пока не уточняется", - сообщили в австрийской федерации.

Гросс работает в сборной России с августа 2015 года, с 2011 по 2015 год входил в тренерский штаб женской сборной Германии. В пятницу СБР признал работу тренеров национальной команды в сезоне-2017/18 неудовлетворительной.