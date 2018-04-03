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Губерниев: секрет спортивного долголетия Бьорндалена в трудолюбии

Спорт
3 апреля, 15:58 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Во вторник восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону объявил о завершении карьеры

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Уле-Эйнер Бьорндален

Уле-Эйнер Бьорндален

© Christophe Pallot/Agence Zoom/Getty Images

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев расстроен, что восьмикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Уле-Эйнер Бьорндален завершил спортивную карьеру. По мнению Губерниева, которое он высказал ТАСС по телефону, многие могли принять Бьорндалена за человека с другой планеты, но секрет норвежца в трудолюбии.

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Во вторник 44-летний биатлонист объявил о завершении карьеры на специальной пресс-конференции.

"Конечно, я расстроен этим известием. Мне казалось, что он будет выступать вечно, для меня биатлон - это Бьорндален, - подчеркнул Губерниев. - Восемь титулов олимпийского чемпиона, двадцать мировых! В 44 года сохранять такую форму, в 43 выиграть медаль чемпионата мира, в 40 лет стать восьмикратным олимпийским чемпионом, выиграв два золота в Сочи!"

Губерниев отметил, как много норвежец сделал для популяризации биатлона: "Это человек, который притащил в биатлон всех спонсоров, и сделал этот вид спорта по- настоящему международным, звездным. Если бы я его не знал, я бы думал, что он не с этой планеты, но он такой же, как мы: из плоти и крови. Это - труженик, режимщик, всегда следивший за своим питанием, за водой, которую пьет".

"Мне безумно радостно, что свою судьбу он нашел в Белоруссии, его женой стала Даша Домрачева, я бесконечно люблю эту семью, - сказал Губерниев. - Думаю, он будет помогать жене, останется в биатлоне. И я хочу ему поклониться - это человек на все времена, он не принадлежит ни Норвегии, ни Белоруссии. Спасибо, Уле-Эйнер".

Бьорндален является самым титулованным биатлонистом в истории, он завоевал 13 олимпийских наград - восемь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую.

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