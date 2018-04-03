Кабмин увеличил финансирование программы развития спорта в РФ почти на 6,5 млрд рублей

ТАСС, 3 апреля. Правительство Российской Федерации утвердило изменения в государственной программе "Развитие физической культуры и спорта", увеличив объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 6,47 млрд рублей. Об этом говорится в документе, размещенном на официальном сайте правительства.

В соответствии с новой редакцией документа, финансирование на 2018 год увеличилось на 3,98 млрд рублей, а на 2019 год - на 3,32 млрд рублей. При этом финансирование на 2020 год уменьшилось на 0,83 млрд рублей.

В новой редакции документ предполагает, что повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, увеличится до 55% к 2020 году (в прежней редакции было 48%). Кроме того, в части, касающейся ожидаемых результатов реализации программы, появился дополнительный пункт - "устойчивое развитие хоккея в Российской Федерации, обеспечение массовости занятий хоккеем".

Также в программу добавлена дополнительная подпрограмма "Развитие хоккея в Российской Федерации". Ее введение было утверждено в 2016 году на заседании Совета при президенте РФ по спорту.

В список индикаторов и показателей подпрограммы 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" добавлено количество отобранных допинг-проб по программе тестирования Российского антидопингового агентства.