Касаткина претендует на звание лучшей теннисистки марта по версии WTA

ТАСС, 3 апреля. Россиянка Дарья Касаткина вошла в число претендентов на звание лучшей теннисистки марта по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В марте Касаткина дошла до финала турнира WTA в Индиан-Уэллсе, где проиграла японке Наоми Осаке. На пути к финалу турнира российская спортсменка обыграла победительниц турниров серии Большого шлема американку Слоан Стивенс, датчанку Каролин Возняцки и еще одну американку Винус Уильямс. В настоящее время 20-летняя Касаткина занимает 12-е место в рейтинге WTA. В феврале Касаткина стала обладательницей награды за победу в номинации "Прорыв месяца".

Также на звание лучшей теннисистки месяца претендуют Осака, Стивенс и украинка Елена Остапенко. Победитель определится путем голосования на официальном сайте WTA, которое продлится до 5 апреля. Лучшая теннисистка марта будет объявлена 6 апреля.