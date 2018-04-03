Жеребьевка мирового первенства по футболу среди артистов состоялась в Москве

МОСКВА 3 апреля. /ТАСС/. Презентация и жеребьевка восьмого по счету чемпионата мира по футболу среди артистов прошли в Москве. Как анонсировали организаторы, футбольно-музыкальный фестиваль станет хорошим разогревом для любителей футбола перед чемпионатом мира Международной федерации футбола (ФИФА), который пройдет в России в июне-июле.

Соревнования пройдут на московском стадионе "Локомотив" с 25 мая по 3 июня в рамках международной благотворительной акции "Под флагом добра", цель которой - оказание помощи тяжелобольным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Слоган предстоящего турнира - "Мир, дружба, добро". "Уверены, что этими тремя понятиями будет пропитано все, что будет происходить", - отметил сопредседатель оргкомитета турнира, композитор Юрий Давыдов.

"В планах РФС много артистических проектов, но этот стоит особняком, можно сказать, это ноу-хау России - фестиваль, который объединяет футбол и музыку. Это отличный разогрев перед чемпионатом мира", - отметил глава департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов.

"С учетом большого чемпионата мира на наш турнир ложится определенная ответственность и по организации соревнований, и по выступлению сборной России. Тем более, мы не в вакууме, все прекрасно знаем, какая непростая геополитическая ситуация сейчас сложилось, так что радует, что сюда приедут люди со всех уголков мира", - отметил Давыдов. "Пока британские политики призывают к бойкоту чемпионата мира, перед командой артистов Великобритании такого вопроса не стоит. Надо отделять мух от котлет, и мы вместе продолжим осуществлять это правильное дело", - отметил всемирно известный дрессировщик, артист цирка Эдгард Запашный.

3 июня по окончании финала турнира состоится благотворительный матч между объединенной командой звезд политики и эстрады "Росич-Старко" и сборной мира, составленной из артистов и футболистов - участников турнира. Гостей турнира ждет обширная культурная программа, в частности на территории стадиона "Локомотив" выступят Эмир Кустурица, группа "Машина времени", 1 июня гости смогут увидеть специальное цирковое представление под управлением Эдгарда Запашного, будет организован так называемый Городок наций, где будут представлены ремесла, кухни стран - участниц турнира, будут выступления этнографических коллективов. 27 мая в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского состоится концерт классической музыки в честь Кустурицы.

Как пройдет турнир

По словам ведущего церемонии журналиста Георгия Твалтвадзе, желающих принять участие в турнире оказалось так много, что организаторам пришлось создать одну команду из представителей нескольких стран: "Интер", который объединит представителей Бразилии, Израиля, Ирана, Казахстана, Нидерландов, Словакии, Эстонии и Японии. "Возможно, в нее войдет и представитель Палестины, причем, отметим, по предложению Израиля", - рассказал Давыдов.

Сборная России выступит в группе C вместе с командами Словении, Белоруссии и Румынии. Группа А объединила сборные Великобритании, Польши, Турции и Парагвая, группа В - Венгрии, Перу, Италии и Аргентины, группа D - Сербии, Южной Кореи, Германии и "Интер".

"В отличие от сборной России на чемпионате мира перед нашей командой стоят самые высокие цели - только победа, постараемся показывать интересный и результативный футбол", - пошутил тренер российской команды, бывший защитник московского "Спартака" Сергей Горлукович.

Чемпионат мира ФИФА пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.