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"Рубин" подал жалобу в ФИФА на камерунца Сонга за досрочное расторжение контракта

Спорт
3 апреля, 17:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Клуб считает, что расторжение контракта произведено в одностороннем порядке с нарушением условий договора и существующей практики

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Александр Сонг

Александр Сонг

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Рубин" обратился в палату по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) с просьбой взыскать компенсацию с камерунского полузащитника Александра Сонга за досрочное расторжение контракта в одностороннем порядке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

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Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что "Рубин" требует взыскать с камерунского полузащитника €40 млн, дисквалифицировать футболиста, а также наложить санкции на клуб, за который он будет выступать. В настоящий момент 30-летний камерунец является свободным агентом.

"Клуб считает, что расторжение контракта произведено в одностороннем порядке с нарушением условий договора и существующей практики. У клуба есть основания предъявлять встречные требования к футболисту", - сообщили в пресс- службе клуба.

Сонг выступал за "Рубин" с 2016 по 2017 год и провел за команду 22 матча в чемпионате России, одну игру в Кубке страны, забив один гол. В начале 2018 год футболист разорвал контракт с казанским клубом. Ранее камерунец играл за французскую "Бастию", английские "Арсенал" и "Вест Хэм", а также за испанскую "Барселону".

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