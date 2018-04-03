"Рубин" подал жалобу в ФИФА на камерунца Сонга за досрочное расторжение контракта

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Рубин" обратился в палату по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) с просьбой взыскать компенсацию с камерунского полузащитника Александра Сонга за досрочное расторжение контракта в одностороннем порядке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что "Рубин" требует взыскать с камерунского полузащитника €40 млн, дисквалифицировать футболиста, а также наложить санкции на клуб, за который он будет выступать. В настоящий момент 30-летний камерунец является свободным агентом.

"Клуб считает, что расторжение контракта произведено в одностороннем порядке с нарушением условий договора и существующей практики. У клуба есть основания предъявлять встречные требования к футболисту", - сообщили в пресс- службе клуба.

Сонг выступал за "Рубин" с 2016 по 2017 год и провел за команду 22 матча в чемпионате России, одну игру в Кубке страны, забив один гол. В начале 2018 год футболист разорвал контракт с казанским клубом. Ранее камерунец играл за французскую "Бастию", английские "Арсенал" и "Вест Хэм", а также за испанскую "Барселону".